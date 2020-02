Cina bloccata dal virus: import-export a rischio, crolla il consumo di petrolio

Nell’ultima seduta un ribasso superiore al 3% ha spinto il Brent sotto 55 dollari, ai minimi da 13 mesi. Il Wti – che a gennaio ha perso il 16%, il peggior risultato mensile da trent’anni – è sceso sotto 50 dollari.

Ad offrire lo scudo legale della «force majeure» alle società cinesi è il Consiglio per la promozione del commercio internazionale, che ha messo i certificati a disposizione delle aziende che «non sono riuscite a rispettare contratti nei tempi previsti o non riescono ad adempiere a contratti di commercio internazionale» a causa di un comprovato ritardo o cancellazione di servizi di trasporto via terra, aria o mare.

Le domande presto potrebbero arrivare a valanga. La Russia ha da poco chiuso le frontiere con la Cina: oltre 4mila chilometri di confine attraverso il quale transitano non solo milioni di persone, ma merci per circa 110 miliardi di dollari l’anno.

LA MAPPA DEL CONTAGIO

Per ora, almeno ufficialmente, non risulta che ci siano porti completamente chiusi. Diversi scali marittimi tuttavia – soprattutto nell’area di Wuhan, epicentro della diffusione del virus e importante hub industriale – stanno rallentantando le attività di carico e scarico, frenati dalla carenza di mezzi per per trasferire le merci: molti autisti di Tir non sono tornati dalle ferie dopo il Capodanno lunare, altri evitano i viaggi a lunga percorrenza, per non rischiare di essere trattenuti in quarantena.

In alcune aree della Cina è stata limitata la circolazione sia sulla rete stradale che su quella ferroviaria. Quando nei porti si esauriranno gli spazi di stoccaggio dei carichi, la paralisi sarà inevitabile. E le clausole di foza maggiore saranno difficilmente contestabili.