Cina, il Boeing 737 Max torna in volo: 4 anni fa gli incidenti in cui morirono 346 persone

Il Boeing 737 Max torna nei cieli della Cina, a quattro di distanza dai due incidenti aerei che tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 costarono la vita a 346 persone e portarono al blocco del velivolo.

Dopo oltre tre anni di stop, infatti, ha preso servizio un volo commerciale con il velivolo del colosso americano. Il 737 Max, gestito dalla China Southern Airlines, è decollato a mezzogiorno di venerdì 13 gennaio (ora locale) dalla città di Canton e con direzione Zhengzhou, secondo le informazioni fornite dalla stessa compagnia e confermato dal il sito di monitoraggio dei voli FlightRadar24.

Software aggiornato dopo gli incidenti

L’aereo più venduto di Boeing torna così a volarte in uno dei principali mercati del mondo. La Cina era stato il primo paese a mettere a terra il Max dopo gli incidenti. Poi, nel dicembre 2021, l’autorità cinese dei trasporti aerei aveva approvato il ritorno in servizio affermando di essere soddisfatta degli aggiornamenti del software approntati dalla casa madre. Fino ad oggi però nessuna delle compagnie cinese avevano di fatto rimesso in operatività il modello Max.

Ora i tempi sono stati giudicati maturi, anche perché l’impiego del Boeing 737 Max sarà necessario per aiutare a soddisfare un aumento della domanda aerea, dopo che la Cina ha posto fine alle restrizioni sui viaggi dovute al Covid e ha riaperto i suoi confini.

Cina: volume dei voli ai livelli pre-Covid

Il volume dei voli all’interno della Cina, il più grande mercato di viaggi aerei nazionali al mondo, è tornato al 98% dei livelli pre-Covid da quando i limiti sono stati allentati.