Oms preoccupata per focolai di polmonite nei bambini in Cina

L’Oms ha presentato una richiesta ufficiale alla Cina per avere informazioni dettagliate sul forte aumento delle malattie respiratorie e sui focolai di polmonite nei bambini. «In una conferenza stampa tenutasi il 13 novembre 2023 - ricorda l’Oms - le autorità cinesi della Commissione sanitaria nazionale hanno segnalato un aumento dell’incidenza delle malattie respiratorie in Cina mentre il 21 novembre, i media e ProMED hanno riferito di focolai di polmonite non diagnosticata nei bambini della Cina settentrionale».

Oms chiede chiarimenti

Non è chiaro se questi siano associati all’aumento complessivo delle infezioni respiratorie precedentemente segnalato dalle autorità cinesi o a eventi separati. Per questo l’Oms ha richiesto ulteriori informazioni epidemiologiche e cliniche, nonché risultati di laboratorio da questi cluster segnalati tra i bambini, e raccomandato l’uso di tutte le misure per ridurre il rischio di malattie respiratorie.

Infezioni da micoplasma

I media locali hanno riportato un aumento costante delle infezioni da un agente patogeno chiamato micoplasma tra i bambini delle scuole materne ed elementari. Mentre il germe tende a causare solo lievi raffreddori nei bambini più grandi e negli adulti con un sistema immunitario robusto, i bambini più piccoli sono inclini a sviluppare la polmonite, con sintomi che durano per settimane.

I dati del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno mostrato che il tasso di positività all’influenza è aumentato costantemente nel mese di ottobre, anche se i tassi di Covid continuano a scendere dopo un piccolo picco durante l’estate.

L’ospedale Chaoyang di Pechino, il principale centro medico cinese per le malattie respiratorie, ha visto il tasso di positività al micoplasma tra i bambini salire al 40% - rispetto ad appena il 6% tra gli adulti - ha dichiarato il vice preside dell’ospedale Tong Zhaohui durante un briefing in città la scorsa settimana. Il micoplasma tende a causare grandi epidemie ogni tre-sette anni, ha avvertito.