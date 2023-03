Cina: cala la domanda e l’export di febbraio va a -6,8%, l’import -10,2%

In termini di valore in dollari, le importazioni sono diminuite più delle esportazioni, suggerendo una domanda debole sia nei mercati interni che in quelli esteri.

La Borsa accusa il colpo

I dati hanno spinto al ribasso le azioni di Hong Kong e della Cina continentale, cancellando i guadagni precedenti. L’indice Hang Seng di Hong Kong è sceso dello 0,33%, mentre l’indice delle blue chip cinesi CSI300 è stato dell’1,46%. Le importazioni cinesi di carbone e soia sono aumentate rispetto all’anno precedente, mentre gli arrivi di greggio sono diminuiti dell’1,3%. Le importazioni di gas naturale sono diminuite del 9,4%. Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono diminuite del 21,8%, mentre le importazioni dagli Stati Uniti sono diminuite del 5%. Le esportazioni verso l’Unione Europea sono diminuite del 12,2%, con le importazioni in calo del 5,5%.

Gli economisti stimano che le importazioni si riprendano gradualmente con il ritorno della fiducia dei consumatori dopo la rimozione delle restrizioni COVID-19 a dicembre, ma temono che il rallentamento all’estero potrebbe anche frenare il volume delle merci in arrivo in Cina. A febbraio, l’attività manifatturiera si è espansa al ritmo più veloce in oltre un decennio, come hanno mostrato i dati del National Bureau of Statistics la scorsa settimana, dando motivo di ottimismo agli economisti. I dati sull’attività industriale di altre economie asiatiche per febbraio sono stati più pessimistici, tuttavia, rafforzando l’opinione che le condizioni all’estero fossero più deboli.