Cina, calano i nuovi investimenti di capitale a gennaio - 2,6%

L'indice Mastercard Caixin BBD China new economy rivela un decremento a gennaio su dicembre dell'intera quota degli investimenti ( -0,8%)

Calano a gennaio i nuovi investimenti in Cina (NEI) fermi al 27,3 con un decremento dello 0,8% , più pesante per gli investimenti di capitale che perdono il 2,6 % a gennaio rispetto a dicembre. L’indice Mastercard Caixin BBD China New Economy rivela che il calo è stato principalmente trascinato al ribasso proprio dagli investimenti di capitale. I tre indicatori principali -lavoro, capitale e tecnologia -, hanno totalizzato rispettivamente ill 40%, 35% e 25 per cento.

Oscillazioni pericolose

L’indice degli investimenti di capitale ha oscillato bruscamente nell'ultimo anno per attestarsi a gennaio a quota 28,8, in diminuzione del 2,6% rispetto al mese precedente.

L'indice degli investimenti in scienza e tecnologia ha iniziato a salire a settembre 2020 e l'indice di questo mese ha registrato infatti 29,7, con un aumento dello 0,4% su dicembre.

Per l’indice dell'input di lavoro, negli ultimi due anni, c'è stata una leggera flessione. L'indice di questo mese ha registrato 24,5, con un incremento dello 0,1 per cento.

Il rimbalzo del Pil

Negativi anche i dati sul Pil che potrebbe rallentare nel primo trimestre a causa di nuove recrudescenze del virus: poiché l'indice Pmi manifatturiero cinese e il Pmi manifatturiero privato Caixin di gennaio sono scesi entrambi a gennaio, il rimbalzo economico della Cina potrebbe rallentare nel primo trimestre a causa di sporadici focolai di COVID-19 e più rigide misure di contenimento dei virus. Una ripresa dei consumi interni avverrà nel secondo e terzo trimestre.