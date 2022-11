Scholz in visita a Pechino. Xi Jinping: «Legami Cina-Ue non siano controllati da terzi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, primo leader di una nazione del G7 a recarsi in Cina in tre anni. Accogliendo il cancelliere, Xi ha evidenziato fin da subito la necessità di una maggiore cooperazione tra Cina e Germania «in tempi di cambiamenti e caos» ed in un contesto internazionale «mutevole».

Durante il loro primo faccia a faccia da quando Scholz si è insediato, tenutosi nella Grande Sala del Popolo, Xi ha infatti affermato che, in quanto nazioni con grande influenza, Cina e Germania dovrebbero collaborare ancora di più per il bene della pace nel mondo, secondo l’emittente statale Cctv.

La Cina ha «sempre considerato l’Europa come un partner strategico globale, sostenendone l’autonomia strategica e sperando di vedere un’Europa stabile e prospera», ha esordito il presidente Xi Jinping, insistendo però sul fatto che le relazioni Cina-Ue «non siano prese di mira, soggiogate o controllate da terzi». Le due parti, ha aggiunto Xi secondo il network statale Cctv, dovrebbero continuare «a rendere più grande la torta di interessi comuni, esplorando il potenziale di cooperazione nelle aree tradizionali e attivando partnership su nuove energie, intelligenza artificiale e digitalizzazione».

«Finché i principi del rispetto reciproco, della ricerca di un terreno comune pur mantenendo le differenze, gli scambi e l’apprendimento reciproco e la cooperazione vantaggiosa per tutti sono mantenuti, la direzione generale delle relazioni bilaterali non sarà deviata e il ritmo del progresso sarà stabile», ha continuato il leader cinese.

«Attualmente la situazione internazionale è complessa e mutevole. In quanto potenze influenti, Cina e Germania dovrebbero lavorare insieme in tempi di cambiamenti e caos per dare più contributi alla pace e allo sviluppo nel mondo», ha aggiunto Xi.