Cina, come funziona il fondo anti rischi finanziari di Xi Jinping per scongiurare l’incubo Covid

Davanti all’incubo degli indicatori economici in calo nel secondo trimestre 2022, Pechino corre ai ripari per difendersi dai temutissimi rischi finanziari che sono, purtroppo, già arrivati seminando panico e danni ingenti. Non solo nuovi, faraonici, progetti infrastrutturali -annunciati peraltro dal presidente Xi Jinping in persona - bensì un fondo contro i rischi sistemici istituito per legge su impulso della Banca centrale e operativo da maggio. Per l’Occidente il Financial stability fund è uno strumento ormai acquisito, per l’economia cinese, in forte difficoltà, è una novità assoluta.

In piena tempesta perfetta

Il Paese vive sulla propria pelle una tempesta perfetta, quasi del tutto made in Cina, in cui il conflitto in Ucraina ha effetti limitati. Lo scoppio della bolla immobiliare nel 2021 dopo decenni di speculazioni selvagge si combina oggi all’interruzione della catena della logistica innescata alla politica Zero Covid con i suoi feroci lockdown e i test di massa per combattere le varianti Omicron. Shanghai viaggia al ritmo di 1.292 nuovi casi confermati e di 9.330 asintomatici e nel suo porto, il primo al mondo, oltre 2mila navi attendono in rada di essere sdoganate o di salpare.

La corsa disperata a trovare soluzioni immediate utili a placare il morale dei mercati e della popolazione spiega la mossa di riattivare un piano di maxistimolo agli investimenti e, in particolare, nelle infrastrutture che, tuttavia, pur essendo più controllabili dallo Stato devono poi essere spesi a livello locale.

Nel 2008, in piena tempesta dei mercati finanziari, il maxi-stimolo da 5 trilioni di dollari salvò la Cina nell’immediato, lasciando in seguito profonde cicatrici nell’economia diffusa del Paese. Il presidente Xi Jinping ha promesso un incremento delle costruzioni per sostenere la domanda interna e la crescita, facendo riferimento anche alle infrastrutture telematiche, come il supercomputing, cloud computing e l’artificial intelligence.

Questa mossa aiuta nel breve, ma nel medio-lungo è un disastro. I profitti delle aziende, anche se a marzo sono balzati al 12,2% sull’anno precedente, al massimo in cinque mesi, sono destinati comunque a declinare.