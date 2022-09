Cina alla conquista dell’America Latina

Pechino è leader mondiale nei veicoli elettrici, viaggia in rapida transizione verso l’energia pulita, questo spiega come mai Zijin Mining group ha fatto di tutto per acquisire Canadian Neo Lithium, società con interessi nel litio argentino per 737 milioni di dollari, mentre State Grid ha sfoderato tre miliardi in Cile per l’utility CGE. Le società statali hanno acquistato servizi energetici e asset di energia pulita per oltre 13 miliardi di dollari in Cile, Messico, Brasile. Ma anche il cobalto è ricercatissimo.

Da Bogotà Alejandro Mesa, esperto di diritto energetico per Baker McKenzie spiega tanto attivismo con la svalutazione che in America Latina ha reso più convenienti le acquisizioni, ma anche con l’interesse dei governi locali a collaborare con la Cina e, infine, con la convenienza a investire in telecomunicazioni e infrastrutture, quindi oltre le commodities.

Gli accordi di libero scambio

Sul versante commerciale ha perseguito un’intensa campagna acquisti di partner con cui ha stabilito accordi di libero scambio, bilaterali o anche multilaterali, una ragnatela che ha permesso a Paesi come il Cile o il Perù di esportare prodotti locali e di importare tecnologie cinesi anche sofisticate a tariffe zero, rosicchiando il vantaggio storico degli Usa.

Margaret Myers, direttore del programma per l’Asia e l’America Latina del Dialogo americano, è un’abituée della Cina per i suoi studi di lunga data sull’interazione tra i due blocchi, Cina e America. Myers sottolinea il cambio di passo: «Il mercato latinoamericano è di maggiore importanza oggi per la Cina - spiega - proprio perché cerca di esportare quantità sempre maggiori di beni ad alto valore aggiunto, energie rinnovabili, reti intelligenti, telecomunicazioni, l’intelligenza artificiale, il cloud computing e ancora una volta l’estrazione e la lavorazione del litio che serve per le batterie delle auto elettriche».

Un altro grande cambiamento nei rapporti tra Pechino e Sudamerica sta nel diverso ruolo delle banche “politiche” cinesi, cioè quelle statali che ormai non sono più i principali fornitori di credito: negli ultimi tre anni il prestito bancario è rapidamente diminuito da un picco di 20 miliardi di dollari nel 2010 a quasi nessuna attività. Oggi si muove una gamma più ampia di attori cinesi: fondi di private equity (a volte sostenuti dalle banche “politiche”), società cinesi, il Fondo Sovrano, le banche commerciali, il Silk Road Fund e l’AIIB (l’Asian Infrastructure Investment Bank), per esempio. Questi prestiti sono emessi a società cinesi e sudamericane e di solito sono più piccoli dei prestiti delle banche statali.