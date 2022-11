Cina in piazza contro la politica “zero Covid”. Allentate le restrizioni a Urumqi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La provincia nord-occidentale cinese dello Xinjiang ha allentato diverse restrizioni anti-Covid nella sua capitale, Urumqi, dopo che un incendio mortale ha catalizzato la rabbia di molti cinesi e scatenato un’ondata di proteste in tutto il Paese. I residenti di Urumqi, alcuni dei quali sono stati confinati nelle loro case per settimane, potranno viaggiare in autobus per fare acquisti nei loro quartieri a partire da domani, hanno annunciato i funzionari in una conferenza stampa lunedì. Le consegne dei pacchi potranno riprendere, ma i lavoratori della logistica dovranno rimanere a “circuito chiuso” nei dormitori aziendali.

L’incendio è infatti una delle cause che hanno scatenato le proteste contro la politica “zero Covid” praticata dal governo. A Shanghai, centinaia di manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro i duri lockdown imposti dalle autorità, con scontri con le forze dell’ordine. Nella giornata di lunedì la polizia ha arrestato nella città due persone. Manifestazioni si sono svolte anche a Pechino, nei pressi del quartiere diplomatico, Chengdu, Chongqing, Wuhan, Zhengzhou e Nanchino.

Proprio a Shanghai, un giornalista della Bbc sarebbe stato arrestato e picchiato dalle forze dell’ordine mentre stava seguendo le proteste. Un portavoce dell’emittente britannica spiega di essere «estremamente preoccupato» per «il trattamento riservato al nostro giornalista Ed Lawrence, arrestato e ammanettato». È stato trattenuto diverse ore prima di essere rilasciato - ha aggiunto - Durante il suo arresto, è stato picchiato e preso a calci dalla polizia. Tutto questo è successo mentre stava lavorando come giornalista accreditato». Funzionari cinesi hanno detto che Lawrence è stato arrestato per precauzione, nel caso in cui avesse contratto il Covid-19 dalla folla, una spiegazione che la Bbc sostiene non credibile.

In seguito, il ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che il giornalista della Bbc non si è identificato come giornalista. Il portavoce del ministero Zhao Lijian ha affermato di aver preso nota della dichiarazione della Bbc sull’incidente, ma che non riflette ciò che è realmente accaduto.

Sulla vicenda è intervenuto anche il governo britannico, per voce del ministro degli Affari, Grant Shapps, durante un’intervista alla radio Lbc: l’arresto del giornalista della Bbc durante le proteste a Shangai, in Cina, è per il governo d’Oltremanica «inaccettabile» e «fonte di preoccupazione». «Qualunque cosa accada, la libertà di stampa dovrebbe essere sacrosanta», ha aggiunto Shapps.