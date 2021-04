Cina, contro il credito facile requisiti più severi per i top manager

2' di lettura

Troppo facile l’accesso al credito, in Cina. La bacchettata è appena arrivata dal Fondo monetario che punta il dito sulle responsabilità del debito corporate nell’incremento del debito totale rispetto al Pil. La Banca Centrale cinese corre ai ripari e chiama in causa i top manager delle istituzioni finanziarie, responsabili in prima linea della sostenibilità delle aziende amministrate. Dal prossimo 1° maggio, i requisiti per l’assunzione di responsabilità ai massimi livelli cambiano radicalmente e diventano estremamente selettivi.



Il debito corporate galoppante

Il rapporto tra debito e Pil si è deteriorato, In Cina è troppo facile l’accesso al credito, con enormi conseguenze per la stabilità dell’intero sistema.

Loading...

La denuncia del Fondo monetario è precisa: nell’ultimo quarto del 2020 il rapporto debito/Pil era al 266.4% , al 245.5% dell’anno precedente. I dati sono stati forniti dalla CASS, l’Accademia delle scienze sociali cinesi, e per tutto l’anno 2020 si stima che il rapporto debito/Pil si assesterà sul 275 per cento.

Colpa del Covid-19 che ha messo in ginocchio l’economia, spingendo Pechino ad allentare i cordoni della borsa per facilitare la ripresa soprattutto delle piccole e medie imprese. Ma c’è una evidente responsabilità anche da parte di chi amministra le singole istituzioni. Tra cattiva gestione e trucchi contabili si aprono immensi spiragli al denaro facile.

La Banca centrale ha messo sotto pressione il sistema bancario con una serie di previsioni stringenti sui ratio, e ora passa al coinvolgimento di tutte le figure in prima linea sul fronte creditizio.