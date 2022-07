Cina contro Usa: a Taiwan cresce la minaccia militare

A più di 70 anni dalla guerra civile che ha diviso i nazionalisti di Taipei dalla Repubblica popolare cinese, i sondaggi mostrano che i 23 milioni abitanti di Taiwan rifiutano ogni ipotesi di controllo da parte della Cina. «Gli aerei militari cinesi hanno spesso sorvolato minacciosamente Taiwan negli ultimi anni e la guerra tra Russia e Ucraina, scoppiata a febbraio di quest’anno, ha fatto crescere la paura tra la gente», ha detto il ​​sindaco di Taipei, Ko Wen-je, riferendosi alle preoccupazioni che la guerra possa arrivare nell’Asia orientale. «Tutte queste cose - ha aggiunto - ci fanno capire l’importanza di essere vigili in tempo di pace e preparati in caso di guerra».

«Se gli Stati Uniti sono determinati a inviare Nancy Pelosi, devono essere pronti alle misure severe, senza precedenti, che la Cina adotterà», ha affermato Shi Yinhong, esperto di relazioni internazionali presso la Renmin University di Pechino.

Le opportunità di una crisi e il rafforzamento militare

Xi Jinping punta al terzo mandato come leader del Partito comunista nel Congresso di fine anno e deve fare i conti con un’economia in rallentamento e con la reazione della popolazione alla politica Zero Covid: la Cina non vuole creare «una crisi per la crisi, ma potrebbe provare a sfruttare la possibilità di una visita di Pelosi per portare avanti la sua agenda», ha spiegato Oriana Skylar Mastro, esperta di affari militari cinesi della Stanford University.

Mentre gli Stati Uniti stanno raddoppiando i loro sforzi per intensificare le relazioni con i Paesi del Pacifico come contrappeso alla Cina, il generale Mark Milley, capo di Stato maggiore dell’esercito Usa, ha segnalato il progressivo rafforzamento militare cinese negli ultimi cinque anni: «Il messaggio è che l’esercito cinese, in aria e in mare, è diventato significativamente più aggressivo», ha affermato Milley, impegnato in un viaggio nell’Indo-Pacifico per discutere dell’influenza militare cinese e della pace nella regione.

Tensione tra le zone di influenza

All’inizio di luglio, la controparte cinese di Milley, il generale Li Zuocheng, aveva chiarito che per Pechino «non c’è spazio per compromessi» su questioni come Taiwan.