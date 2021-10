Cina, corsa a ostacoli per rispettare i target

Il Piano quinquennale 2021-25 approvato a marzo conferma il meccanismo. L’obiettivo dichiarato è duplice: -18% di intensità energetica e -14% di emissioni entro il 2025. Ma bisogna che tutto proceda senza intoppi perché la Cina è grande quanto un continente e a livello locale non c’è omogeneità di consumi.

Il doppio sistema di controllo del sistema energetico cinese prevede infatti la gestione meccanica della riduzione dell’intensità energetica e delle emissioni e il cosiddetto Barometro del doppio sistema di controllo, lo strumento prioritario per declinare le tappe dei tagli a livello locale, provincia per provincia. Ma il sistema si sta dimostrando un ostacolo serio rispetto a un modello centralizzato di produzione dell’energia elettrica ancora poco flessibile, a differenza di quanto succede in altre parti del mondo, questo determinismo può diventare un vero e proprio boomerang per il territorio.

Ecco perché la Commissione per lo sviluppo e le riforme in agosto ha chiesto per iscritto ai centri industriali nevralgici del Paese, tra cui quelli dello Jiangsu, Guangdong e Hubei, di limitare i consumi di energia. ma al tempo stesso ha denunciato la gravità della situazione perché «oltre la metà delle province cinesi non è riuscita a ridurre i consumi energetici nella prima parte dell’anno: Qinghai, Ningxia, Guangxi, GuangDong, Fujian, Xinjiang, Yunnan, Shaanxi, Jiangsu, li hanno addirittura aumentati».

Le aree produttive non hanno rispettato il Barometro e per mantenere gli impegni indicati dal Governo centrale dovranno darsi da fare. Ma forse non è questa la strada che porta a Glasgow.