Cina, corsa agli sportelli a caccia di liquidità. Lunghe file in banca

L'incubo della fuga massiccia di denaro all'estero inizia a profilarsi in Cina davanti alle quotazioni in discesa dello yuan, all'inflazione e all'effetto dell'aumento dei tassi decisi dalla Fed.

Uno dei fattori storici di debolezza del sistema cinese torna così a manifestarsi in maniera capillare e anche prevedibile: ricordiamo che in Cina è possibile mettere in salvo ogni anno all'estero yuan per un importo corrispondente appena a 50mila dollari a persona.

Tenere in banca i soldi non è remunerativo. A ciò bisogna aggiungere l'interruzione della catena dei pagamenti. Il barometro di Atradius, società che assicura i crediti all'export, sui primi due trimestri del 2022 rivela che un terzo delle aziende presenti in Cina è preoccupata per i ritardi nelle transazioni finanziarie che portano inevitabilmente sull'orlo della crisi di liquidità.

Tanti clienti in banca dopo la quarantena

Questi fattori spiegherebbero episodi diffusi sul territorio cinese con lunghe code per ritirare risorse dai depositi, ovviamente tenuti a bada dal sistema. Da Shanghai all'Henan all'immensa area di Shenzhen, finita la quarantena più stretta, un mare di clienti si sono riversati in banca in cerca di liquidità.

Il sistema bancario d'altronde ha iniziato a mettere paletti contro le richieste, sia nel numero dei clienti giornalieri sia negli importi da prelevare: non si arriva al massimo di 150 dollari.

Di denaro a disposizione del sistema delle aziende ce ne sarebbe dopo le manovre della stessa Banca centrale sulle riserve obbligatorie, e anche i risparmi sulle tasse che hanno reso la Cina un immenso paradiso fiscale.