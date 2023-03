Cina, la corsa dello yuan come valuta globale

4' di lettura

La pandemìa non ha fermato l’espansione della moneta del popolo cinese (Renminbi) o yuan. Anzi, la divisa di Pechino pur non essendo convertibile è sempre più internazionale grazie alla catena di accordi swap siglati o rinnovati che ne permettono la circolazione e l’uso negli scambi esteri. La Banca centrale cinese ha censito in un Report appena pubblicato transazioni in yuan per 6,1 migliaia di miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 15% rispetto all’anno precedente. Siamo al quinto anno...