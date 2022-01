Cina, così Omicron sta mettendo a dura prova la strategia Covid-zero

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Negli ultimi 22 mesi, la Cina è stata probabilmente l’esempio più calzante di come certe misure – seppur inapplicabili a certe latitudini – fossero le più adeguate a contenere l’esplosione dei contagi. Lo dicono i numeri, che non sono casuali. La strategia Covid-zero perseguita da Pechino ha funzionato e ha fatto dei disastri occidentali un esempio che i cinesi hanno guardato, per tutti questi mesi, quasi con supponenza. Certo, i lockdown duri imposti dal Partito comunista cinese a milioni di persone, al primo caso di positività, sono operazioni tipicamente cinesi che risulterebbero impraticabili in Occidente.

L’incognita Olimpiadi

Ma hanno funzionato. È un fatto. Ora, però, il piano di Xi Jinping scricchiola. Perché la pandemia ha voltato pagina e la variante Omicron sta rimescolando ogni carta. L’altissimo tasso di trasmissibilità di Omicron, che nei Paesi occidentali sta facendo registrare numeri di contagio impetuosi, sta mettendo a dura prova anche le strategie cinesi. E con le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 ormai alle porte (sono in programma a febbraio 2022), i dubbi si sono addensati rapidamente.



Loading...

A oggi la Cina offre un quadro particolare. La capacità del Paese di tenere a bada il virus ha comportato bassi livelli di immunità naturale. E nonostante i tassi di vaccinazione siano alti, l’efficacia dei vaccini cinesi contro Omicron rimane un grande punto interrogativo. Per questo è opinione ormai diffusa che il dilagare di Omicron sarà di difficile gestione, anche per l’oleato sistema cinese, portando – se la linea governativa rimane intatta – a nuove e importanti restrizioni.



I casi di Tianjin e Henan

Domenica scorsa, le autorità di Tianjin, città portuale collegata a Pechino da un treno veloce che impiega mezz’ora a percorrere la tratta, hanno dichiarato di aver riscontrato due infezioni da Omicron trasmesse localmente (i casi totali ora sono 41). Il giorno dopo, due persone a circa 500 chilometri di distanza, nella provincia di Henan, sono risultate positive e collegate alla stessa catena di trasmissione. Sono bastati questi pochi casi a dare il via al solito schema: lockdown e test di massa.



Tianjin ha sospeso il servizio di treni e autobus per Pechino e mercoledì ha dato vita a un secondo round di test per tutti i 14 milioni di abitanti. Nell’Henan, invece, hanno chiuso la maggior parte delle scuole e vietato gli incontri pubblici, comprese le fiere del tempio e altre celebrazioni prima del capodanno lunare. Diversi governi locali nella provincia – che conta 99 milioni di abitanti - hanno emesso ordinanze con restrizioni più o meno gravi.