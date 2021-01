Cina, Dalian inaugura i futures sui maiali vivi per stabilizzare i prezzi al consumo L’altalena delle quotazioni è legata agli effetti della peste suina e il Governo di Pechino dopo vent’anni di preparazione apre oggi le contrattazioni. Un mercato da 310 miliardi di dollari all’anno. di Rita Fatiguso

L’altalena delle quotazioni è legata agli effetti della peste suina e il Governo di Pechino dopo vent’anni di preparazione apre oggi le contrattazioni. Un mercato da 310 miliardi di dollari all’anno.

Stabilizzare i prezzi del maiale in un Paese come la Cina che consuma metà della produzione mondiale, per un valore pari a 2 trilioni di yuan , 310 miliardi di dollari all’anno.

Questo è l’imperativo del Governo cinese, tanto più che la peste suina - tra i peggiori focolai di malattie animali del mondo - quest’anno ha decimato i capi, costringendo l’Istituto nazionale di statistica a registrare l'unico dato negativo dell’economia di Pechino nei primi undici mesi del 2020, ovvero quello relativo al prezzo della carne di maiale (-12,5%).



Vent’anni di preparazione

Oggi apre a Dalian, dopo vent'anni di preparazione, il primo mercato cinese dei futures su maiali vivi. La Cina inizierà a scambiare i suoi attesissimi contratti al Dalian Commodity Exchange con l’obiettivo di fornire uno strumento di copertura chiave per gli allevatori di suini che recuperano ed espandono la produzione dopo che l’epidemia di peste suina africana ha distrutto le mandrie locali e fatto schizzare i prezzi a livelli record.

Data l'importanza della carne nella dieta cinese e le sue implicazioni per la sicurezza alimentare nazionale, il Governo si è mosso per modernizzare la produzione di suini, migliorare la qualità e tagliare i costi. La peste suina africana dell’ultimo biennio ha accelerato la spinta.

Il virus ha spazzato via piccoli allevamenti di suini da cortile e ha costretto al passaggio a operazioni su larga scala, quindi in una posizione migliore per scambiare il contratto e gestire i loro rischi.

Il contratto future, che sarà il primo prodotto in Cina a consentire consegne di animali vivi, contribuirà a promuovere la standardizzazione delle razze suine per soddisfare le regole e le specifiche di consegna della borsa.