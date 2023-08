A Piazza Affari le banche tentano il recupero dopo il martedì nero

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimbalzano le Borse europee, con Milano in testa, trainata dal recupero dei bancari dopo il martedì nero che ha visto bruciare in Borsa 9,5 mld di capitalizzazione per gli istituti di credito. Il FTSE MIB torna saldamente sopra i 28mila punti, spinto da Finecobank, Unicredit, Banca Mps e Intesa Sanpaolo, Banco Bpm,Bper e Mediobanca. L'inserimento da parte del Mef di un tetto all'imposta addizionale sugli extraprofitti delle banche non potrà superare lo 0,1% del totale attivo, il che riduce di molto gli impatti sulle banche. Tutti in rialzo i titoli del listino principale. Torna l'ottimismo anche nel resto d'Europa, con il CAC 40 di Parigi in progresso, come il DAX 40 di Francoforte e l'IBEX 35 di Madrid, e l'AEX di Amsterdam. Nel quadro globale, restano sullo sfondo i dati arrivati dalla Cina: dopo quelli deludenti sull'export di martedì 8 agosto, che preoccupando indicando un rallentamento della domanda globale, i dati sui prezzi al consumo e alla produzione hanno mostrato l'ingresso del Paese in deflazione: i prezzi al consumo sono in calo dello 0,3% tendenziale a luglio, il primo calo del settembre 2021, mentre i prezzi alla produzione hanno segnato -4,4%.

Euro resta sotto quota 1,1 dollari, petrolio debole

Sul valutario, il dollaro si indebolisce con l'aumento della propensione al rischio e con l'intervento della Cina a supporto dello yuan: così l'euro ne approfitta e risale a 1,097 sul biglietto verde (1,095 ieri in chiusura). Tiene le posizioni l'euro/yen a 157 (156,85), mentre il dollaro/yen scende a 143 (da 143,28). In calo i prezzi del greggio, che fanno i conti con i segnali di difficoltà che continuano ad arrivare dall'economia cinese e con le scorte private negli Usa in aumento, ma trovano un sostegno nelle dichiarazioni di Russia e Arabia Saudita sulla produzione: il Brent è a 86,07 dollari (-0,12%) mentre il Wti è a 82,79 dollari (-0,16%).

Spread in calo a 165 punti, rendimento decennale giù al 4,11%

Si attesta in leggero calo lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata è indicato a 165 punti base, uno in meno rispetto al closing della vigilia. In calo si segnala anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che ha segnato una prima posizione al 4,11%, dal 4,13% del riferimento precedente.



Tokyo chiude in calo dello 0,53%, deboli i titoli bancari

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo che perde terreno dopo i rialzi, seppure timidi, messi a segno nelle prima parte della settimana. A fine seduta l'indice NIKKEI 225 è in flessione, attestandosi a quota 32.204,33 punti. Ad appesantire l'Indice è stata soprattutto la performance poco brillante dei titoli del settore finanziario e bancario. Chiusura in calo anche per il più ampio Indice Topix che ha terminato in calo dello 0,40% a quota 2.282,57 punti.



Cina, inflazione +0,2% a luglio, in calo dello 0,3% tendenziale

I prezzi al consumo in Cina cedono a luglio lo 0,3% su base annua, segnalando il primo calo da febbraio 2021 e la fase di deflazione in scia al rallentamento dei consumi interni che complica la ripresa economica. Il dato, il principale indicatore dell’inflazione, era pari a zero a giugno e si confronta con attese di -0,4%. Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, vanno male anche i prezzi alla produzione: -4,4% annuo, peggio delle stime di -4,1% e meglio del -5,4% di giugno. La frenata di luglio è la decima di fila a segnalare una deflazione tra la debole domanda e i prezzi delle materie prime in rallentamento.