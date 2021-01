Cina, in dicembre record del surplus commerciale

Le aziende europee si trovano nel mezzo, tra Scilla e Cariddi. Il presidente della Camera, Joerg Wuttke, ha avvertito: «C’è una tempesta in arrivo». Perché, mentre il nuovo accordo sugli investimenti è vincolante, le forze dell’economia procedono per conto loro, come per ill decoupling”. Al tempo stesso, la Cina si difende. Wang Wentao, nuovo ministro del Commercio, ha appena varato una normativa (si veda Il Sole 24 ore di ieri) che “apre” ai risarcimenti per i danni causati alle aziende cinesi dai divieti posti da Paesi ad altri Paesi in affari con la Cina.

Gli occhi sono tutti puntati su cosa succederà a breve, sta per scadere il primo anno della Fase 1, il 20 gennaio Joe Biden si insedia alla Casa Bianca. Biden ha detto di volere un rapporto più integrato con la Cina, intanto l’11 dicembre ha indicato in Katherine Tai, avvocato esperto in diritto commerciale internazionale e parecchio aggressiva con la Cina, la nuova rappresentante del commercio Usa. Ieri Pechino ha risposto designando un veterano dei rapporti commerciali, il vice ministro del Commercio Yu Jianhua, ex ambasciatore cinese presso la WTO, a capo dei rapporti internazionali, posizione lasciata scoperta da Fu Ziying.