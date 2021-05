Cina, è boom dei prezzi alla produzione in aprile: +6,8%

La tendenza si è ulteriormente rafforzata ad aprile quando i prezzi di carbone, acciaio, cemento e vetro sono cresciuti in modo significativo.

L’intervento delle autorità di Pechino

Il Politburo, massimo organo politico cinese, si è impegnato a fine aprile a garantire la fornitura di beni fondamentali per il sostentamento delle famiglie e a mantenere la stabilità dei prezzi.

Ha anche varato nuove misure per prevenire la speculazione immobiliare in un mercato ad alto rischio. A nulla sono valsi i moniti delle autorità a calmierare i prezzi, il premer Li Keqiang aveva chiesto senza mezzi termini più cautela agli operatori dei futures sulle materie prime.

Gli analisti segnalano che la Banca centrale in ogni caso non inasprirà la politica monetaria in risposta all’aumento dei prezzi delle materie prime. Al contrario, utilizzerà misure più mirate come l'aggiunta alle forniture di determinati prodotti per stabilizzare i prezzi .