Cina e Corea spingono il nuovo mercato 5G, ma il coronavirus potrebbe rallentarlo Sono quasi 19 milioni gli smartphone 5G venduti nel mondo nel 2019: i 5 maggiori produttori sono tutti asiatici. Huawei, Samsung, Vivo, Xiaomi e LG. Ma i timori per il coronavirus abbassano le aspettative per il 2020

Seul, gennaio 2020 (Afp)

Sono quasi 19 milioni gli smartphone 5G venduti nel mondo nel 2019: è un nuovo mercato che nel 2018 non esisteva e che nasce sotto il segno di due mutinazionali asiatiche: la cinese Huawei, che occupa il 37% del mercato, e la coreana Samsung che segue con il 36 per cento. Tra i primi cinque produttori ci sono poi a seguire le cinesi Vivo e Xiaomi e la corerana LG. In totale, sono numeri più alti delle aspettative, ma per il 2020 potrebbero essere pesantemente influenzati dall’epidemia di coronavirus in Corso in Cina.

Da zero a 19 milioni

Lo scenerio è di Strategy Analytics, società di analisi americana, come spiega da Ken Hyers, director nell’azienda: «Le vendite globali di smartphone 5G sono aumentate da zero nel 2018 a 18,7 milioni di unità nel 2019. La domanda è superiore alle aspettative. La forte concorrenza dei produttori in Cina e i sussidi agli operatori in Corea del Sud sono stati i principali motori della richiesta. Altre regioni, come gli Stati Uniti e l’Europa, sono in ritardo rispetto all’Asia, ma prevediamo che colmino il divario entro la fine dell’anno».





Huawei e Samsung

Ville-Petteri Ukonaho, associate director a Strategy Analytics, tratteggia la situazione dei primi produttori mondiali: «Huawei è la numero uno e ha spedito 6,9 milioni di smartphone 5G in tutto il mondo nel 2019, conquistando un'impressionante quota di mercato del 37%. Quasi tutti gli smartphone 5G di Huawei sono stati spediti in Cina, dove le sanzioni statunitensi hanno avuto un impatto relativamente minore. I popolari modelli 5G per Huawei includono Mate 20 X 5G e Mate 30 Pro 5G. Samsung è il numero due e ha spedito 6,7 milioni di smartphone 5G in tutto il mondo nel 2019, conquistando una sana quota di mercato del 36%. Le spedizioni di smartphone 5G di Samsung sono internazionali e coprono una vasta gamma di Paesi, dalla Corea del Sud al Regno Unito agli Stati Uniti. I popolari modelli 5G per Samsung includono Note 10 5G e S10 5G».

