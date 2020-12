Cina e resto del mondo ai ferri corti sulla sicurezza nazionale Entra in vigore il nuovo sistema doganale unificato che limita l'export di prodotti e tecnologie a uso civile per ragioni di sicurezza ordine pubblico di Rita Fatiguso

(via REUTERS)

Entra in vigore il nuovo sistema doganale unificato che limita l'export di prodotti e tecnologie a uso civile per ragioni di sicurezza ordine pubblico

3' di lettura

Pechino chiede all'amministrazione Trump,ormai agli sgoccioli, di non aggiungere alla lista nera delle aziende che attentano alla sicurezza nazionale anche i giganti dei semiconduttori SMIC e dell'oil&gas CNOOC. D'altro canto, in parallelo, attua una svolta protezionistica sul versante della tutela del know how delle sue aziende civili e militari.

Il nuovo sistema doganale

Loading...

Oggi entra in vigore il nuovo sistema doganale unificato destinato a limitare le esportazioni di prodotti e tecnologie, militari e/o con doppia destinazione d'uso, per motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico. La legge sul controllo delle esportazioni include una categoria delimitata di prodotti: beni a dual-use (civile e militare), armi, beni nucleari e altri beni, tecnologie e servizi relativi alla salvaguardia della sicurezza e degli interessi nazionali e all'adempimento di obblighi internazionali. Chiarisce, inoltre, che gli articoli controllati includono materiali tecnici e altri dati relativi agli articoli stessi. Un elenco, in concreto. ben più ampio di quello previsto dai precedenti regolamenti della Cina sul controllo delle esportazioni.

Il meccanismo di controlli e multe

Controlli, multe, indagini e sanzioni penali: il trattamento si applicherà anche alle aziende straniere presenti in Cina che abbiano rapporti con aziende cinesi e anche ai destinatari stranieri di queste tecnologie. Incluse le esportazioni da parte di società basate in Cina ma costituite, in tutto o in parte, anche da soggetti esteri. La legge riordina la materia, finora disciplinata da disposizioni contenute in diverse leggi e regolamenti amministrativi, fissando un sistema unificato di controllo all'esportazione. Prodotti militari e materiali nucleari, altri beni, tecnologie, servizi, connessi al mantenimento della sicurezza e degli interessi nazionali e all'attuazione di obblighi internazionali tra cui quello alla non proliferazione, dati quali documentazione tecnica relativa a tali prodotti.