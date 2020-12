Cina e Usa rilanciano il made in Italy

Altro balzo a doppia cifra è visibile in Svizzera (+12,8%) ma il dato più interessante arriva da Washington, primo mercato extra-Ue per il made in Italy, che presenta acquisti in crescita del 4,7%.

Crescite in grado di più che bilanciare le cadute che si verificano altrove, come in Russia, Medio Oriente e Giappone. Ad eccezione di Tokyo e dei paesi dell’area Opec, ovunque è visibile un miglioramento: i dati di novembre sono sistematicamente superiori rispetto alla media dei dieci mesi precedenti.

Accade anche per il Regno Unito, che presenta a novembre una crescita dell’1,5%, probabile esito dell’accumulo di scorte cautelative rispetto ad una possibile “hard” Brexit, a fronte di un calo di quasi 14 punti nei primi 11 mesi.

Dati mediamente positivi che riducono il gap dell’export extra-Ue 2020 rispetto al 2019 a poco più dell’11%. Esito di una risalita costante del made in Italy, passato progressivamente dal -44% di aprile al + 2,8% di settembre, primo mese di recupero rispetto al periodo pre-Covid.

Comunque vada dicembre, il 2020 dell’export extra-Ue sarà migliore rispetto a quanto accaduto nel 2009.