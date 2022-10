Borse, l'Europa parte bene dopo il Pil cinese. Il gas scende verso i 100 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee aprono la settimana con il piede giusto sulla scia della solida performance di Wall Street venerdì e grazie al Pil cinese sopra le attese nel terzo trimestre. L'incertezza resta tuttavia elevata, anche nei confronti della stessa Cina, alla luce della nuova composizione del Comitato permanente dell'ufficio politico del Partito comunista cinese, scelto dal presidente Xi Jinping al suo terzo mandato, che fa temere per una politica meno orientata alla crescita economica. Il FTSE MIB di Piazza Affari guadagna così terreno insieme agli altri indici principali, trainato in particolare da Telecom Italia, dalle banche e dal settore utility. Deboli invece i petroliferi, a partire da Saipem.

Cina, il Pil recupera ma preoccupano le nomine di Xi

Sul fronte macro, in Cina tra luglio e settembre l’economia è cresciuta del 3,9%, più del periodo precedente, sebbene resti un incremento tra i meno consistenti degli ultimi decenni. La diffusione dei dati era stata ritardata nei giorni scorsi da Pechino a causa dello svolgimento del XX Congresso del Partito comunista e questo fatto aveva alimentato il pessimismo circa lo stato dell’economia cinese. Nonostante il dato positivo, la Borsa di Hong Kong è scesa ai minimi da 15 anni per i timori sulle prospettive di crescita del paese, alimentati dalle scelte di Xi.

La sterlina sale dopo il passo indietro di Johnson

Sul mercato valutario sono due gli osservati speciali: la sterlina, che è in recupero (a 1,1349 dollari da 1,1206 di venerdì sera) dopo la rinuncia di Boris Johnson a correre per la premiership, scelta che riduce l'incertezza politica e apre la strada a Rishi Sunak come capo del nuovo governo inglese, e lo yen, tornato a frenare a 149,16 per un dollaro rispetto ai 146 toccati nella notte dopo che rumor hanno riferito di un nuovo maxi intervento della Bank of Japan per rafforzare la valuta giapponese simile a quello che sarebbe avvenuto venerdì (148 il cambio di venerdì alla chiusura dei mercati continentali). Il ministro delle finanze giapponese Shunichi Suzuki non ha confermato ufficialmente le manovre di Tokyo e ha dichiarato che il governo prenderà le misure necessarie per prevenire fluttuazioni eccessive nel mercato valutario. L'euro/dollaro si attesta a 0,9845 (0,9807 venerdì) e la moneta unica vale anche 146,84 yen (146,99).

Spread sotto i 230 punti

In calo lo spread tra BTp e Bund che, sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei, torna sotto i 230 punti base dopo la formazione del nuovo Governo italiano guidato da Giorgia Meloni. In apertura di contrattazioni, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco si è attestato a 229 punti base dai 233 punti base del closing della vigilia. Scende anche il rendimento del BTp decennale benchmark al 4,62% dopo aver segnato un'ultima posizione al 4,77% nel finale di venerdì.

