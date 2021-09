Cina, energia elettrica razionata nella «fabbrica del mondo»

2' di lettura

Un’anomala ondata di calore ha costretto la locomotiva economica cinese a prendere provvedimenti per limitare il consumo di energia elettrica. Il governo del Guangdong, la provincia più popolosa della Cina con 126 milioni di abitanti e anche quella più importante a livello economico (pesa per oltre il 10% sul Pil cinese) ha invitato industrie e famiglie a tagliare l’uso dell’elettricità dopo una crisi energetica causata da temperature ben oltre la norma del periodo.

Il governo della provincia cinese meridionale sta spingendo gli utenti dell’industria terziaria come edifici per uffici, centri commerciali e hotel a ridurre il carico di energia durante le ore di punta, secondo una dichiarazione pubblicata sull’account ufficiale Wechat della Commissione provinciale per lo sviluppo e la riforma del Guangdong.

Il governo locale ha anche rivolto un appello ai cittadini per risparmiare elettricità attraverso misure come la regolazione delle temperature dei condizionatori d’aria ad almeno 26 gradi. La domanda di potenza di energia nella provincia considerata la «fabbrica del mondo» è salita ad un record di 141 milioni di kilowatt il 23 settembre dopo un’ondata di calore partita all’inizio del mese. Le temperature massime hanno raggiunto una media di 34,4 gradi, 2,2 gradi in più dello stesso periodo negli anni precedenti.

La domanda di energia elettrica inoltre aumenta ogni anno in questo periodo in coincidenza con gli ordini di esportazione di settembre e di ottobre da parte delle migliaia di imprese export oriented del Guangdong. Le imprese industriali in molte regioni della provincia stanno già scaglionando il consumo di energia interrompendo le attività anche per quattro o cinque giorni alla settimana, cosa che sta avendo un impatto significativo sull’economia locale.