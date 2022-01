Cina, export e investimenti stranieri per affrontare un 2022 in salita

Il 2021 per il gruppo di GuangZhou è stato un calvario, man mano che le cedole venivano a maturazione diventava sempre più difficile onorare gli impegni presi, per ben due volte è scattato il default tecnico ovvero i trenta giorni di grazia concessi e spirati invano per riparare in extremis al debito. Morale: Evergrande è già tecnicamente fallita mentre nel 2022 e nel 2023 verranno a maturazione proprio i due maxi-bond emessi per finanziare le poliedriche attività del gruppo, molte delle quali in perdita.

Al suo capezzale sono accorse le autorità del GuangDong, un pool di esperti e avvocati sta lavorando alla ristrutturazione del debito, la più grande della storia della Cina contemporanea, che, a dirlo è stato il Governatore della Banca centrale, dovrà essere a cura delle stesse società, in un gioco del domino del settore che è solo all'inizio. Lo Stato cinese sembra avere presa. Per un verso ha anticipato la possibilità di impegnare fondi locali per finanziare con local bonds nuovi progetti, ma i progetti latitano.

Quasi un assurdo se si pensa che la crisi Evergrande è stata innescata proprio dalla stretta al credito e alla speculazione immobiliare con l'introduzione per i privati della politica delle tre linee rosse dello scorso mese di agosto. In calo anche le aste per la vendita di terra, al 20 dicembre nell'ultimo trimestre il prezzo medio di transazione alle aste nelle 300 principali città cinesi è stato solo del 3% superiore al prezzo medio di partenza, ancora in calo dal 17% nel secondo trimestre e dall'8% del terzo trimestre.

Tutte le sorprese del nuovo anno

Il 2022 si apre tuttavia all’insegna di grandi novità che hanno l'obiettivo di favorire la ripresa economica, a partire dal commercio estero e dall'attrazione degli investimenti stranieri. Il 1° gennaio infatti entra a regime il trattato RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), le importazioni e le esportazioni tra Cina e gli altri 14 partner secondo le Dogane hanno sviluppato un fatturato nei primi 11 mesi del 2021 di circa 1,72 trilioni di dollari Usa, pari al 31% del valore totale del commercio estero cinese. In più Pechino, con il trattato CAI siglato con la Ue il 30 dicembre 2020 ma finora rimasto congelato, ha un motivo in più per spingere sul RCEP integrandolo - come sta facendo - con le sue Free trade zone.

Il 1° gennaio entra in vigore la nuova e più asciutta Negative list che introduce due grosse novità: una è l'eliminazione del tetto alla presenza nel mercato cinese delle società straniere nell'automotive, la seconda è la possibilità che anche le aziende cinesi che fanno parte di settori chiusi agli investitori stranieri possano aprirsi alle quotazioni all'estero attraverso società offshore ma a patto che osservino leggi e norme nazionali.