Cina: la grande crescita silenziosa dello Yuan digitale

A fine gennaio 2022 l’app di gestione dell’E-Yuan era disponibile sia su dispositivi Apple che Android, ed era stata altresì già realizzata la piena integrazione con i più diffusi servizi di pagamento via mobile in Cina (Alipay e WeChat). Questo garantisce la possibilità di utilizzare l'E-Yuan per l'acquisto di qualsiasi genere di consumo. Il governo non si sbilancia, ma si può ragionevolmente supporre che non manchi più di qualche mese ad un'adozione a livello nazionale.



Come funziona l’E-Yuan

L’E-Yuan è una valuta digitale a corso pienamente legale che si affianca – ma non sostituisce – lo Yuan tradizionale come strumento di pagamento. Gli E-Yuan non maturano interessi, per non far entrare la valuta digitale (a rischio zero) in diretta concorrenza con i depositi bancari (che un rischio di credito, per quanto basso, ce l'hanno). Cosa ha di diverso l'E-Yuan rispetto a Bitcoin ed affini? In particolare cosa cambia rispetto alle stablecoins, le valute digitali ancorate al Dollaro ed ad altre valute fiat emesse da soggetti privati?



In linea teorica una valuta digitale può avvicinarsi alla non tracciabilità del contante solo se assume la forma di un token, come una cripto-valuta classica quale Bitcoin accessibile da un account dell’utente possibilmente non verificato, oppure attraverso una carta di pagamento anonima acquistabile negli esercizi commerciali o online. Ipotizzando una progettazione completamente opposta rispetto ai token anonimi, un conto (wallet) presso la banca centrale per ogni cittadino, attivabile solo attraverso l’utilizzo di documenti ufficiali, replica (e teoricamente supera) la sicurezza e la tracciabilità dei depositi bancari.



Account premium per importi elevati

La People Bank of China (Pboc) ha scelto per l'E-Yuan una via intermedia tra un modello token based ed uno account based, graduando le proprietà attribuibili ai wallets utilizzati dagli utenti. In parole semplici, tutti gli utenti sono obbligati ad attivare un wallet per poter ricevere e spendere E-Yuan ma, limitatamente alla sola ricezione e per importi modesti di spesa, non è necessaria un'identificazione forte dell'utente. In sostanza, a differenza dei servizi offerti dalle compagnie Alipay e WeChat che richiedono sempre l'identificazione, per piccole transazioni in E-Yuan basta il numero di telefono. Un'operatività per importi elevati è possibile solo attraverso l'attivazione di un c.d. “account premium”, con piena identificazione dell'utente e tracciabilità delle transazioni superiori ad una soglia che al momento non è ancora identificata.