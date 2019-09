Cina, la grande fuga delle big tech Usa è già iniziata

L’India strizza l’occhio a Apple

L'altra grande big del mondo tecnologico ad essere spaventata dalla guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina è senza dubbio Apple. Il gigante di Cupertino, alle prese con il lancio imminente dei nuovi iPhone, è strettamente legata al Paese del Dragone.

La produzione degli iPhone avviene negli stabilimenti Foxconn di Shenzhen. E molta componentistica hardware dei melafonini è made in Cina. Per questo i dazi sono una preoccupazione costante. Le ultime mosse di Trump riguardano da vicino Apple: dal 1 settembre, sugli Apple Watch fabbricati in Cina ci saranno prelievi pari al 15%, mentre sugli iPhone incombono nuovi dazi dal prossimo 15 dicembre.



Da qui la mossa dell’India. Secondo quanto riporta Cnbc, il governo indiano ha in programma in questi giorni un incontro con alcune aziende come Apple e Foxconn per illustrare loro un piano di investimento nel Paese e le aree migliori per le catene di produzione. Un piano che vedrebbe coinvolto il governo in prima fila, con agevolazioni fiscali e incentivi importanti. Sempre secondo Cnbc, alcuni funzionari indiani questa settimana hanno incontrato separatamente delegati locali di case automobilistiche tra le quali Volkswagen, Hyundai e Honda per sondare il terreno circa il trasferimento di alcune attività dalla Cina all’India. L’idea dell’India, insomma, è quella di sfruttare questa fase di incertezza e portare via alla Cina il florido business degli smartphone.

Huawei non si ferma

Intanto Huawei non si ferma. Dopo l’indiscrezione dei giorni scorsi, relativa alla possibilità molto concreta di non avere Android a bordo del nuovo Mate 30 in uscita, la società di Shenzhen ha fatto filtrare tutta la sua ostinazione. Huawei Mate 30 sarà presentato a Monaco di Baviera il prossimo 19 settembre, a prescindere dalle licenze su Android. A quanto pare, infatti, il colosso cinese è pronto a dotare lo smartphone della versione open source di Android (quella che non prevede le app di Google), lanciando un guanto di sfida agli Stati Uniti. Difficile dire quanto questa scelta possa essere vincente, in termini di vendite. Ma la sensazione è che il tempo sia scaduto.