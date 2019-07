Cina, la grande fuga delle multinazionali dai dazi americani

Le multinazionali che hanno già deciso di lasciare la Cina sono più di cinquanta, secondo un report Nikkei appena pubblicato. L’elenco è lungo. Apple, una delle società simbolo americane, ha cominciato a produrre i suoi auricolari wireless AirPods in Vietnam e sta per avviare l’assemblaggio degli ultimi modelli di iPhone in India.

Ha scelto il Vietnam per produrre i notebook destinati al mercato americano la giapponese Sharp, attraverso la controllata Dynabook. I colossi Usa HP e Dell stanno valutando di spostare oltre il 30% della loro produzione di notebook dalla Cina al Vietnam o alle Filippine. Nintendo, altro colosso giapponese, ha spostato in Vietnam parte della produzione della console Nintendo Switch. Kyocera guarda sempre al Vietnam per le sue stampanti prodotte in Cina. Il Vietnam è favorito rispetto ad altri paesi, oltreché per il basso costo del lavoro, per i vantaggi logistici dati dalla vicinanza con la Cina.

Le scarpe sportive prodotte a basso costo in Cina, prese per anni a esempio come uno degli effetti negativi della globalizzazione, sono un altro dei prodotti delocalizzati in Vietnam.