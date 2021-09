Cina, guerra dei dazi e limiti ai movimenti complicano il business

3' di lettura

La Cina è racchiusa in un’immensa bolla dalla quale è più facile uscire che entrare, il sistema dei visti è saltato, il nemico numero uno è il contagio, da affrontare con misure draconiane tarate sull’obiettivo zero COVID-19. È un mercato sul quale gravano, per le imprese straniere, costi aggiuntivi, a partire dalle vecchie tariffe in vigore introdotte da Donald Trump che Gina Raimondo, il segretario al commercio di Joe Biden, vorrebbe appesantire ulteriormente sul fronte della lotta agli aiuti di Stato.

Il terremoto delle leggi sulla sicurezza dei dati

Il quadro non sarebbe completo se non si considerasse anche il terremoto di nuove regole introdotte da Pechino sulla sicurezza dati e le infrastrutture informatiche critiche che per le imprese straniere si stanno rivelando una trappola senza fine per costi e adempimenti necessari.

La Camera di commercio americana in Cina il 10 settembre ha diffuso un report nel quale auspicava un incontro tra Biden e con il presidente cinese Xi Jinping che, a sua volta, non ha lasciato per prudenza la Cina da quasi otto mesi, colloquio che poi in giornata c’è stato, dopo sette mesi di silenzio. E senza dialogo, quello che tocca a Katherine Tai, la Trade commissioner, portare avanti, la situazione non potrà che peggiorare.

Ne è convinto Greg Gilligan, il presidente di Amcham China, che si è fatto portavoce di quel 60% del campione di aziende americane intervistato che reclama a viva voce la ripresa dei visti, soprattutto per gli executives e le loro famiglie. «Bisogna trovare, subito, un accordo», dice Gilligan.

Joerg Wuttke, presidente dellaCamera di commercio europea in Cina

Il mercato resta cruciale per le imprese europee

Anche la Camera europea si prepara al Position paper 2021, consapevole del fatto che la resilienza del 2020 ha pagato, l’anno della pandemìa, e anche la capacità di riorganizzarsi nel mercato interno ha avuto il suo ruolo positivo.