Cina, per il gruppo immobiliare Country Garden perdita record da 6,1 miliardi di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Country Garden, il più grande sviluppatore immobiliare privato cinese, ha riportato per il primo semestre una perdita record di 48,9 miliardi di yuan, circa 6,1 miliardi di euro, a conferma del momento di grave difficoltà attraversato dal gruppo. La società, che è fortemente indebitata, all’inizio del mese ha dovuto ammettere di non essere in grado di pagare gli interessi su due prestiti e ora rischia formalmente il default se non effettuerà il pagamento entro un periodo di grazia di 30 giorni che scade all’inizio di settembre.

Il risultato riportato oggi è in linea con la stima fatta dal gruppo all’inizio di agosto, che era compresa fra 45 e 55 miliardi di yuan. Un anno fa nello stesso periodo, Country Garden aveva registrato un leggero utile di 612 milioni di yuan (circa 77 milioni di euro). La società deve ora far fronte a un pagamento su un’obbligazione per 3,9 miliardi di yuan (circa 500 milioni di euro) in scadenza nei prossimi giorni. Il titolo di Country Garden ha perso alla Borsa di Hong Kong il 3,30%.

Loading...