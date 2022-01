Cina, l’inflazione rallenta e apre nuovi spazi di manovra alla Banca centrale

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’andamento dell’inflazione cinese a dicembre crea margini di manovra per un taglio dei tassi di interesse dei prestiti a medio termine che la Banca centrale potrebbe decidere già dalla prossima settimana. Pechino aumenterebbe così ancor di più le distanze dalle politiche adottate nel resto del mondo. Torna infatti il copione di novembre, con i prezzi alla produzione giù dell’1,2% e in aumento del 10,3% annuo. Dati che non si scaricano sui prezzi al consumo che registrano, invece, un incremento su base annua dell’1,5%, inferiore al +1,8% atteso. A novembre il rialzo era stato del 2,3%. Su base mensile, l’inflazione è calata dello 0,3%, con i beni alimentari a -1,2% (+1,6% a novembre).

Più margini per la Banca centrale

L'inflazione in Cina quindi sale a un passo più lento rispetto alle previsioni. Paradossalmente un freno è venuto dalle restrizioni decise contro i focolai di Covid-19 e i rischi collegati alle varianti Delta e Omicron, oltre al calo dei prezzi di alcune materie prime guidato dal governo centrale.

Ma le decisione della Banca centrale che ha già tagliato ratios e prime rate sul finire del 2021 non potranno contrastare a lungo il declino dell’economia locale.

Dalla scorsa settimana è partito il processo che porterà alla definizione a livello nazionale del Pil atteso per il 2022 in occasione dell'ultimo discorso alla Nazione del premier Li Keqiang al Parlamento in seduta comune a marzo.

Ogni provincia definisce il suo Pil e il round a livello locale è tutt'altro che ottimistico sulle opportunità di poter garantire per tutta la Cina una previsione positiva.

Le singole aree del Paese procedono a identificare una propria valutazione rispetto alle potenzialità dell'anno prossimo e nessuna, finora, ha dichiarato una percentuale al di sopra del 6% che peraltro quest'anno difficilmente sarà assicurato.



Il destino delle Olimpiadi

L'Olimpiade invernale è alle porte, inoltre, l’evento apre i battenti il 4 febbraio e, come al solito, si tratta di un appuntamento che ha una valenza politica molto forte per la nomenklatura cinese.