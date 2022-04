Cina, il lockdown di Shanghai accende l’inflazione: a marzo +1,5% . Guangzhou, test su 18 milioni di persone

Ascolta la versione audio dell'articolo

Com’era prevedibile, a marzo l’inflazione cinese - rimasta stabile a gennaio e febbraio - è salita oltre le attese dell’1,5% su base annua. Il National Bureau of Statistics (Nbs) punta il dito sul costo delle materie prime e sull’aumento dei focolai che hanno portato finora a due settimane di lockdown a Shanghai, mentre sul finire del weekend anche il porto di Guanghzhou ha chiuso agli arrivi per evitare nuovi contagi. L’indice, dopo essere rimasto invariato dello 0,9% per due mesi di fila, ha superato le stime degli economisti a +1,4%.

Gli effetti della quarantena

Mentre cerca di far fronte ai nuovi focolai, la Cina è praticamente isolata, impreparata a convivere con il virus. L’aumento del costo della vita è un prevedibile effetto anche se l’inflazione ha pesato meno sui generi alimentari, diminuiti dell’1,5% su base annua a marzo, rispetto a un calo del 3,9% a febbraio, contribuendo a un calo di 0,28 punti percentuali del Cpi.

La situazione è critica. Il nuovo picco di casi di Covid cinesi si combina al rialzo del rendimento dei bond del Tesoro a 10 anni negli Usa, ai massimi dal 2019, oltre il tasso equivalente sul debito cinese, pesando sulle Borse asiatiche, che fanno registrare un calo. L’indice Msci ha perso più dell’1,5%.

Il fatto che i prezzi al consumo e quelli di fabbrica di marzo in Cina siano aumentati oltre le attese riflette anche le incertezze globali per la guerra in Ucraina e i timori per la politica più aggressiva della Fed, insieme all’inflazione elevata importata dall’Occidente.

Chiude anche Guangzhou: test su 18 milioni di persone

Le criticità si diffondono nel Paese. Guangzhou, metropoli da 18 milioni di abitanti, chiude alla maggior parte degli arrivi, avvia i test di massa per 18 milioni di persone, chiude le scuole in presenza fino al 17 aprile, autorizza i viaggi solo con un test fatto nell’arco delle 48 ore e sospende gli eventi pubblici.