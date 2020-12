Cina sulla luna per la terza volta: la sonda comincia l’esplorazione del monte Rumer

Terzo mezzo cinese sulla Luna

Questo è il terzo mezzo del Paese del Dragone che arriva sul suolo lunare: un primo mezzo, Chang'e 3 era stato spedito sulla parte illuminata del nostro satellite, compiendo la sua missione di esplorazione, poi con Chang'e 4 la Cina aveva dato prova di cosa realmente sa fare, e di come il suo programma lunare non sia la brutta copia di quello americano 50 anni dopo come sostengono parecchi malevoli commentatori. Chang'e 4 era riuscito in un'impresa non banale, ossia allunare nella parte non visibile del nostro satellite naturale, depositare un rover e da lì trasmettere alla Terra tramite un minisatellite in orbita, che faceva da relè col nostro pianeta, dato che quella metà della Luna non è mai evidentemente accessibile ai ricevitori sulla Terra, banalmente perché non si vede.



Immagine del suolo lunare presa dalla sonda cinese un attimo prima di toccare il suolo

Una fotografia più recente del satellite

Il terreno scelto per l'esplorazione e la raccolta dei campioni potrebbe portare interessanti informazioni, dato che le missioni Apollo hanno lavorato in vari punti della Luna, ma sempre fra le regioni più antiche, oltre i 3 miliardi di anni, mentre la regione del Monte Rumer scelta dai cinesi è recente, come detto, e si spera in una specie di fotografia della parte più recente del nostro satellite.



I prossimi giorni saranno determinanti per capire se la missione, come si spera, avrà successo e segnerà un nuovo balzo in avanti della Cina, che oramai è il vero sfidante degli Usa in campo spaziale.