Cina, a maggio industria in calo ma per i servizi è boom

Ma il PMI non manifatturiero cinese è salito a 55,2 a maggio, grazie al boom innescato dai consumatori durante le vacanze della Festa del lavoro con la ripresa dei viaggi e del turismo di massa. Il mercato dei consumi sta comunque mostrando una ripresa positiva grazie anche alla ripresa dell’attività di costruzioni.

Il peso dello yuan forte nella ripresa

La crescita costante dello yuan non è però sostenibile in questo contesto. Lo yuan ha guadagnato l’1,7% rompendo la soglia psicologica di 6.4 yuan per dollaro. Non solo.

Si profilano nuovi problemi, tra cui la volatilità e l’hot money che secondo Liang Tao, vicepresidente della China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) fanno profilare una politica monetaria più restrittiva.

Il watchdog finanziario chiede una supervisione internazionale più severa per fermare grandi flussi di hot money che si sono intensificati all’indomani della pandemia di coronavirus. Rivolgendosi al Forum finanziario internazionale a Pechino nel week end Liang Tao ha anche promesso di avere tolleranza zero per i manipolatori del mercato.