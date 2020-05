Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Fauci smentisce Pompeo, il virus non è creato in laboratorio

07:16 Cina, think tank: ostilità globale come ai tempi del massacro di Tiananmen. Scenario peggiore, un confronto armato

Un sentimento anticinese così profondo e esteso a livello globale contro la Cina non si registrava dal 1989, anno del massacro degli studenti di piazza Tiananmen per mano del regime. Lo sostiene un rapporto interno redatto dal think tank governativo China Institutes of Contemporary International Relations e diffuso da Reuters: tale ostilità si manifesta in un momento in cui le relazioni con gli Stati Uniti si possono inclinare sempre a causa della gestione opaca dell’epidemia da parte del governo cinese, origine di tutti i guai geopolitici che la Cina deve affrontare nonostante le prove di trasparenza e i gesti di collaborazione nonché aiuti internazionali ai paesi più colpiti. Il rapporto è stato presentato all’inizio del mese scorso dal ministro della sicurezza di stato ai massimi leader cinese tra cui il presidente Xi Jinping e la conclusione è che il risentimento globale contro la Cina è al più alto livello degli ultimi 31 anni, quando il regime soffocò nel sangue la protesta pacifica dei giovani cinesi con la foto simbolo del ragazzo contro il carroarmato. Sempre una persona che ha visto il rapporto e rimane anonima, sostengono che la Cina si sta preparando al peggiore scenario ipotizzato ovvero un confronto armato con gli Stati Uniti. Il think tank che ha redatto il rapporto lavora dal 1980 per il ministero della sicurezza cinese che a sua volta è uno dei punti di riferimento della intelligence nel paese. Il think tank non ha risposto alla richiesta di commento di Reuters così come il ministero della sicurezza di stato, un portavoce del governo ha commentato: “non ho rilevanti informazioni in proposito”.