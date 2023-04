Cina, maxi esercitazioni militari intorno a Taiwan. Pechino: isola «accerchiata»

I punti chiave La presidente di Taiwan Tsai: vogliamo rafforzare la cooperazione con gli Usa

La Cina ha annunciato l’avvio di tre giorni di esercitazioni militari intorno a Taiwan. Una mossa in risposta all’incontro in Florida tra la presidente taiwanese presidente di Taiwan Tsai Ing-wen e il presidente della Camera Usa Kevin McCarthy nonostante le minacce di Pechino. L’Eastern Theatre Command dell’esercito cinese ha infatti dichiarato che le esercitazioni odierne sono «un serio avvertimento contro la collusione delle forze separatiste di Taiwan con forze esterne e una mossa necessaria per difendere la sovranità nazionale e l’integrità territoriale».

Le esercitazioni, soprannominate “United Sharp Sword”, prevedono «pattugliamenti ed esercitazioni pronte al combattimento dentro e intorno allo Stretto di Taiwan, a nord, sud e est di Taiwan e sul mare e nello spazio aereo come previsto», ha dichiarato il colonnello Shi Yi del Lo del comando del Eastern Theatre Command dell’esercito popolare di liberazione (PLA).

Secondo quanto riporta il network statale Cctv, le manovre militari iniziate oggi dalla Cina stanno provando un «accerchiamento» totale di Taiwan, con «pattugliamenti e avanzamenti intorno all’isola, dando forma a posizioni di accerchiamento e deterrenza a tutto tondo». Un video, sul canale militare, ha mostrato alcune risorse coinvolte tra lanciarazzi e cacciatorpedinieri della Marina, nonché jet e bombardieri dell’Aeronautica. Enfasi speciale per i sistemi missilistici delle forze di terra, in grado di raggiungere l’isola dalle coste cinesi: in passato erano in dotazione solo alla ’Rocket force’.

«Il popolo di Taiwan ama la democrazia» e come governo di Taipei «non vediamo l’ora di rafforzare la cooperazione con gli Stati Uniti in materia di sicurezza». È stata la risposta della presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, alle esercitazioni militari cinesi sullo Stretto. «Vogliamo continuare a collaborare con gli Stati Uniti e con altri Paesi a difesa della democrazia e della libertà», ha aggiunto, parlando di «anni di espansionismo autoritario» a cui si è assistito «negli anni recenti».