Cina, ministro delle Finanze annuncia aumento della spesa pubblica nel 2024

Nel corso del 2024 la spesa pubblica cinese aumenterà. Ad annunciarlo è il ministero delle Finanze, in linea con gli sforzi del Governo di Pechino per sostenere la domanda interna e aiutare la seconda economia mondiale a riprendere slancio. “Faremo in modo che la spesa fiscale aumenti nel suo complesso”, ha spiegato il ministro delle Finanze Lan Fo’an, in un’intervista pubblicata oggi dal Quotidiano del Popolo, organo di informazione del Partito comunista. Le parole di Lan si aggiungono alle recenti promesse di alti funzionari cinesi che hanno sottolineato la necessità di rafforzare il sostegno fiscale all’economia nel corso dell’anno appena iniziato, promesse che hanno aumentato le aspettative che Pechino possa fissare un obiettivo di crescita economica ambizioso in un momento in cui deve ancora affrontare diverse sfide per la crescita, tra il crollo del mercato immobiliare in corso e la fiducia ancora debole tra le imprese e i consumatori.

Obbligazioni speciali per gli investimenti in infrastrutture

Lan ha anche dichiarato che la dimensione del deficit di bilancio del Paese sarà mantenuta a un “certo livello” nel 2024, mentre le autorità continueranno a fissare una quota “appropriata” per le nuove obbligazioni speciali emesse dal governo di Pechino, elemento chiave per promuovere gli investimenti in infrastrutture. In questo modo, la spesa pubblica complessiva aumenterà e “svolgerà un ruolo migliore nello stimolare la domanda interna”.

Per aiutare le autorità locali che si trovano in difficoltà economiche a soddisfare le esigenze di spesa di base, Lan ha spiegato che il governo centrale continuerà a trasferire loro fondi, privilegiando le aree più povere. Inoltre, sono in arrivo alcuni tagli mirati alle tasse, per dare priorità al sostegno all’innovazione tecnologica e allo sviluppo manifatturiero. In linea generale nel 2023 il sostegno fiscale del governo è stato debole, poiché le autorità hanno faticato a ricavare entrate dalla vendita di terreni, conseguenza della crisi immobiliare. Gli ultimi dati ufficiali disponibili mostrano che un’ampia misura della spesa pubblica è scesa dello 0,5% nei primi 11 mesi dello scorso anno rispetto al 2022. Ciò ha reso poco alla portata l’obiettivo iniziale di Pechino di aumentare la spesa pubblica di circa il 6% per l’anno in corso.

Alcuni economisti prevedono che quest’anno il deficit di bilancio ufficiale sarà simile, se non leggermente superiore, a quello dell’anno scorso. Lo scorso marzo Pechino ha fissato il rapporto tra deficit e prodotto interno lordo al 3%, ma a metà anno ha effettuato una poco frequente revisione al 3,8%, emettendo più debito sovrano per finanziare i soccorsi per calamità naturali e a sostegno del settore delle costruzioni.