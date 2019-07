Cina, morto Li Peng: primo ministro all’epoca della strage di Tienanmen È morto l’ex premier cinese Li Peng. Il suo nome è legato soprattutto alla legge marziale annunciata nel corso delle proteste popolari in piazza Tienanmen nel 1989 che culminarono con l’intervento militare e il massacro di almeno 3mila manifestanti e il ferimento di 30mila

Pechino, fermare protesta Tienanmen fu 'scelta giusta'

3' di lettura

È morto l’ex premier cinese Li Peng. Il suo nome è legato soprattutto alla legge marziale annunciata nel corso delle proteste popolari in piazza Tienanmen nel 1989 che culminarono con l’intervento militare e il massacro di almeno 3mila manifestanti e il ferimento di 30mila. Per questo fu soprannominato il “macellaio di Pechino”. Li Peng aveva 91 anni e la notizia è stata data dall’agenzia ufficiale Xinhua, che ha precisato che l’ex primo ministro è morto lunedì a causa di una malattia non meglio specificata.

LEGGI ANCHE / Piazza Tienanmen, 30 anni dopo il silenzio assordante

Li era una figura politica cauta, ma al tempo stesso acuta, un “combattente” che ha trascorso due decenni all’apice

del potere, prima di ritirarsi nel 2002. Non amato dal popolo, dopo la repressione, Li Peng ha però saputo accompagnare la progressiva uscita della Cina dall’isolamento internazionale dovuto proprio all’intervento in piazza Tienanmen, contribuendo alla crescente influenza economica e politica di Pechino in Asia e a livello mondiale.

Nel 1995, in occasione delle celebrazioni per l’anniversario della rivoluzione cinese del 1949, Li sottolineò: «Liberandosi dal bullismo imperialista, dalle umiliazioni e dall’oppressione, da allora i cinesi si sono risollevati».

GUARDA IL VIDEO / Pechino, fermare protesta Tienanmen fu «scelta giusta»