Cina, nuova offensiva: verso lo stop all’Ipo in Usa dei suoi gioielli tecnologici

Non si era mai vista una simile offensiva nei confronti del Go global finanziario cinese, un mercato da 2mila miliardi di dollari dal futuro quanto mai incerto. Il Governo di Pechino dà una stretta al meccanismo a tenaglia che rischia di stritolare, forse per sempre, le ambizioni delle aziende cinesi, specie le più innovative, che vogliono quotarsi all’estero. La revisione della legge sulla sicurezza informatica del mese scorso ha spianato la strada al blocco della raccolta fondi su mercati esteri per le aziende che gestiscono dati sensibili: l’autorità di controllo, la Cybersecurity Authority of China (CAC) d’ora in poi dovrà effettuare controlli preventivi sulla documentazione richiesta.

L’ultima parola toccherà, ovviamente, alla China securities regulatory commission (CSRC), competente per materia, che potrà vietare addirittura la quotazione tout court di aziende attive in determinati settori considerati ultrasensibili per la sicurezza cinese.

Una manovra si affianca a quella della SAMR, l’autorità antitrust che ha mandato in crisi le società parallele costituite nei paradisi fiscali e utilizzate dalle Big Tech come Alibaba, Tencent, JD.com & co. per quotarsi all’estero e sulle quali d’ora in poi potrà indagare. Pechino ne negava l’esistenza, ora vorrebbe che un team della CSRC se ne occupasse stabilmente.

Anche il presidente della SEC, Gary Gensler, ha ribadito che i cinesi non potranno più utilizzare queste società schermo, chiudendo, di fatto, ogni opportunità di aggirare la legge cinese.

I vari pezzi del mosaico non sono ancora a posto, le stesse autorità cinesi dovranno, superata la fase della “distruzione creativa”, rimettere in quadro l’intero meccanismo, anche rispetto alle ultime decisioni prese in tema di tutela della privacy dei dati dei consumatori e della gestione dei dati sensibili.