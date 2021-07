Cina, nuova stretta sulle Ipo all’estero: servirà l’approvazione preventiva

L’impatto della soglia

Il Consiglio di Stato cinese ha dichiarato martedì che le regole per le quotazioni all’estero saranno riviste mentre le società quotate in borsa saranno ritenute responsabili della sicurezza dei propri dati. A questo proposito, la soglia di 1 milione determinata con la nuova stretta significherebbe che quasi tutte le aziende tecnologiche cinesi che prendono in considerazione potenziali Ipo (dall’attuale proprietario di TikTok, ByteDance alle aziende più piccole come la società di logistica e consegne on-demand Lalamove) dovrebbero sottoporsi a una revisione della sicurezza informatica prima della quotazione.