Cina, nuovo allarme: il gestore Zhongzhi insolvente per 64 miliardi di dollari

La vendita di partecipazioni in alcune società quotate che controllava negli ultimi anni è stata costante, le dimensioni delle attività hanno subito una cura dimagrante, anche a causa della lotta del Governo alle banche ombra.

Zhongrong ha un’esposizione relativamente elevata al settore immobiliare rispetto ai suoi concorrenti: un rapporto di Citigroup pubblicato ad agosto, stima che l’esposizione agli investimenti immobiliari di Zhongrong Trust rappresentava il 10,7% del totale delle sue attività in gestione alla fine del 2022, una percentuale superiore alla media del settore del 5,8%.

Il nodo delle fiduciarie

Quindi la crisi dell’immobiliare e dei suoi giganti azzoppati tra cui Evergrande e Country Garden, è solo una parte di un problema ben più ampio. Il settore delle società fiduciarie sul quale oltre un anno fa le autorità sono intervenute per dettare regole più severe nei conti e per selezionare gli attori “sani” del mercato soffre di un buco enorme, destinato a trascinare interi settori dell’economia reale. Per ripianare i debiti come si è detto la società ha dismesso asset e azioni, tuttavia la risposta del Governo potrebbe essere molto pesante, peggiorando ancor più le cose.

C’è chi pensa invece che il trust sia solo il 5% del settore finanziario e che quanto sta succedendo non sia una tragedia. Di fatto, gli investitori sono destinati anche in questo caso a rimanere con un pugno di mosche in mano.

