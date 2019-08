Cina, partenza frenata del nuovo benchmark sui tassi per i prestiti alle imprese private

La debolezza del punto medio ha trascinato il mercato onshore in ribasso. Il tasso spot è stato aperto a 7,0600 per dollaro, morale: lo yuan cinese è sceso al minimo da una settimana a questa parte. La riduzione delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti è e resta una preoccupazione fondamentale per i mercati. Prima dell'apertura la Banca centrale ha fissato il tasso medio a 7,0454 per dollaro, il livello più debole dal 13 agosto.

La manovra sul debito. I tassi da soli non bastano. La Cina sta valutando la possibilità di permettere ai governi provinciali di emettere più obbligazioni per gli investimenti infrastrutturali, una mossa che aumenterebbe lo stimolo del governo mentre l'economia continua a rallentare. Potrebbe essere aumentata la quota dei cosiddetti titoli speciali dall'attuale livello di 2,15 trilioni di yuan (305 miliardi di euro) tuttavia l'importo dell'aumento non sarebbe ancora stato deciso dal Governo centrale.

La mossa mostra che vertici di Pechino stimano che l'attuale livello di stimolo sia insufficiente per contrastare il rallentamento degli investimenti e il peggioramento della guerra commerciale con gli Stati Uniti.

La quota di debito per il 2019 è già superiore a quella dell'anno precedente e il governo ha allentato le restrizioni su come il denaro potrebbe essere utilizzato a giugno, e tra l'altro ci sarebbero dubbi su come il denaro sia stato effettivamente utilizzato.