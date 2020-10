Cina, Pechino prepara il piano quinquennale post-Covid Xi Jinping apre la Quinta sessione plenaria del Comitato centrale: prevista crescita in calo. Enfasi sull’economia interna e le tecnologie avanzate di Rita Fatiguso

Il presidente Xi Jinping ha aperto i lavori della Quinta sessione plenaria del 19 ° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC), in calendario a Pechino dal 26 al 29 ottobre, l'assise che dovrebbe formulare il 14 ° Piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale e discutere gli obiettivi strategici per il 2035.

Le anticipazioni

Con i cambiamenti in atto in tutto il mondo e un’economia globale in profonda recessione a causa del Covid-19, il prossimo 14° piano quinquennale (2021-25) cinese sarà la roadmap per raggiungere gli obiettivi di sviluppo della Cina nel bel mezzo delle turbolenze mondiali.

La globalizzazione sta incontrando gravi ostacoli e la concorrenza tecnologica si è intensificata, i rischi geopolitici sono in aumento. In questo contesto e con queste premesse trapelano le prime linee guida: la Cina enfatizzerà la circolazione interna e, senza chiudere le porte al mondo, incoraggerà l’economia domestica in parallelo agli scambi internazionali, specie nel settore dei servizi.

La dual circulation sarà l’ossatura del nuovo piano. L’innovazione tecnologica guiderà l’industria manifatturiera cinese e la spingerà verso l’alto nella catena del valore globale, assicurando strategicamente l’approvvigionamento interno. Il raggiungimento dell’indipendenza in settori chiave, come la ricerca scientifica e la finanza, dovrebbe essere un obiettivo strategico primario.

Le tecnologie rilevanti per i semiconduttori, il 5G e l’informatica quantistica, tra le altre, saranno menzionate nel nuovo piano quinquennale. Anche il supporto politico alla crescita dei talenti sarà incluso. Gli esperti hanno lavorato a fondo per resettare la sezione sul cambio climatico e la lotta all’inquinamento dopo l’accelerazione proposta dal presidente Xi Jinping nel suo discorso all’Onu nella marcia per la liberazione dai combustibili fossili.