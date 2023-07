Borsa, Europa in calo dopo dati Cina deludenti. A Milano bene le banche, soffre Moncler

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Il rallentamento dell’economia cinese pesa sulle Borse europee, con i settori lusso e materie prime particolarmente colpiti dalle vendite.I dati sul Pil, le vendite al dettaglio e l’occupazione giovanile in Cina hanno deluso le attese del mercato, mostrando che la ripresa del colosso asiatico è più debole del previsto e questo fa aumentare anche i timori per l’andamento dell’economia mondiale, in un contesto in cui le banche centrali di Usa e Eurozona sono in una fase rialzista dei tassi. Intanto, i future di Wall Street sono deboli, con gli investitori che aspettano le trimestrali – la cui pubblicazione è iniziata la scorsa settimana – per valutare meglio lo stato di salute dell’economia. Resta sempre alta l'attenzione alle banche centrali: oggi sono in calendario in particolare un discorso della presidente della Bce, Christine Lagarde, e uno del capo economista Philip Lane. Per quanto riguarda gli indici, il FTSE MIB di Piazza Affaru limita i danni grazie ai rialzi di alcuni titoli bancari, quando il DAX 40 di Francoforte è in rosso e il CAC 40 di Parigi resta più indietro, zavorrato dal settore del lusso. In Asia, la Borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività, mentre quella di Hong Kong è stata chiusa per l'allerta tifone.

A Milano vendite su Moncler, bene Banco Bpm e Leonardo

A Piazza Affari, in coda al Ftse Mib si muove Moncler, in una giornata di vendite per tutto il comparto europeo del lusso: a Parigi sono in calo i big Hermes (-4,29%), Lvmh (-4,26%) e Kering (-2,06%), quando a Zurigo Richemont perde il 9,16%, dopo risultati trimestrali leggermente sotto le attese nonostante la buona performance in Cina. In rosso anche Interpump Group, Nexi e Stmicroelectronics, quando anche i titoli tecnologici accusano una certa debolezza (-1,45% l’indice Stoxx 600). Segno opposto per Banco Bpm, dopo l'accordo con Gruppo Bcc Iccrea e Fsi sulla monetica e Leonardo - Finmeccanica, seguite da Cnh Industrial. Tra i bancari, bene anche Banca Pop Er e Unicredit.

I dati cinesi deludono le attese

La Cina ha annunciato un'accelerazione della crescita economica nel secondo trimestre, registrando +6,3% su anno, nonostante un rallentamento della ripresa post-Covid osservato negli ultimi mesi e una serie di indicatori deludenti. Gli analisti si aspettavano un rimbalzo più robusto (7,1%), dopo un aumento del 4,5% del Pil nel primo trimestre. In valori assoluti il Pil cinese ha toccato un valore di circa 8,3 trilioni di dollari. Le vendite al dettaglio invece hanno frenato drasticamente a giugno, con un aumento del 3,1% su anno, secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica. Questo dato segna un netto rallentamento rispetto al +12,7% di maggio, mentre la produzione industriale ha accelerato a giugno al +4,4% su base annua, contro il +3,5% del mese precedente. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione cinese si è attestato al 5,2% a giugno, stabile rispetto al mese precedente. Invece, il tasso di disoccupazione tra i 16 e i 24 anni ha raggiunto un record del 21,3%, in aumento rispetto al 20,8% di maggio.



Pressing sulla Fed, l'inflazione Usa frena al 3%

Banca centrale cinese lascia tassi d’interesse invariati

La Banca centrale cinese ha iniettato liquidità nel sistema finanziario attraverso gli strumenti monetari a tassi di interesse invariati. La People’s Bank of China ha iniettato 103 miliardi di yuan ($ 14,42 miliardi) di liquidità tramite la linea di prestito a medio termine di un anno a un tasso di interesse del 2,65%; ha fornito fondi per 33 miliardi di Cny tramite contratti di riacquisto a sette giorni a un tasso di interesse dell’1,90%. Entrambi i tassi di interesse sono rimasti stabili rispetto alle operazioni precedenti, dopo il taglio di 10 punti base il mese scorso.

Spread con Bund in calo a 166 punti, rendimento sale a 4,17%

Avvio in calo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata è indicato a 166 punti base dai 169 punti di venerdì. In lieve aumento il rendimento del BTp decennale benchmark, che apre al 4,17% dal 4,16% del riferimento precedente.