Cina, il coronavirus affossa il Pil: -6,8% nel primo trimestre. Primo segno meno dal 1992 di Stefano Carrer

(EPA)

3' di lettura

L'epidemia da coronavirus provoca per la prima volta in più di quattro decenni una contrazione dell'economia cinese: nel primo trimestre 2020 il Prodotto interno lordo della Cina è sceso del 6,8% rispetto allo stesso periodo di un anno prima.

Un dato che si pone abbastanza in linea con le aspettative degli analisti, che in media avevano indicato la probabilita' di un cedimento intorno al 6% nei primi tre mesi dell'anno, legato all'esplosione dell'epidemia a Wuhan che ha finito per semi-paralizzare il Paese a partire dalla fine di gennaio. Rispetto al trimestre precedente, il tonfo arriva a -9,8%.

Contrazione inedita

La dinamica negativa appare senza precedenti dall'avvio organico delle rilevazioni statistiche nel 1992 e di fatto dalla fine della Rivoluzione culturale intorno alla metà degli anni 70.



L'Ufficio Nazionale di Statistica della Cina ha anche reso noto che gli investimenti in asset fissi sono calati del 16% rispetto a un anno prima, mentre quelli in infrastrutture sono diminuiti del 20%. L'export è sceso nel trimestre del 13,3%. A marzo le vendite al dettaglio di beni di consumo risultano in calo del 16%, mentre la produzione industriale mensile ha recuperato fino a limitare l'arretramento all'1,1%.

Il crollo del Pil cinese nella grafica

Quest'ultimo dato è apparso come un incoraggiante segnale di ripresa - visto che nei primi due mesi il cedimento dell'output era stato a doppia cifra - e si aggiunge alle indicazioni secondo cui anche i consumi appaiono in recupero con il progressivo ritorno alla normalita' dell'attività manifatturiera e sociale.