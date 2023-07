Ombre sull’economia cinese: borse asiatiche tutte in rosso

2' di lettura

L’indice Pmi servizi Caixin segna a giugno in Cina un nuovo rallentamento a 53,9, in calo da 57,1 di maggio, scivolando ai minimi di gennaio, pur restando in fase espansiva sopra quota 50 per il sesto mese di fila. Questo dato ha avuto un impatto negativo sulle borse asiatiche. Anche la crescita dell’attività industriale è rallentata. «Senza un sostegno politico, c’è il rischio che l’indebolimento delle aspettative di crescita si autoavveri», ha dichiarato Stephen Innes di SPI Asset Management in un rapporto.

Tokyo ha limitato i danni chiudendo a -0,25. Le altre Borse asiatiche hanno perso terreno, indebolite dai timori di una ripartenza debole della seconda economia mondiale dopo il balzo fatto post-covid. Sydney ( ha perso lo 0,35% mentre i listini cinesi a mercati ancora aperti segnano ribassi più decisi. Hong Kong perde l’1,63%, Shanghai e Shenzhen rispettivamente lo 0,49 e 0,61%. In giornata l’attenzione degli investitori è rivolta, oltre che all’indice Pmi servizi dei Paesi dell’eurozona, ai verbali della riunione della Fed di giugno che saranno diffusi stasera e dai quali potranno arrivare segnali sulle prossime mosse sui tassi.



Loading...

L’indice Pmi cinese

Il dato alimenta nuovi timori sulla tenuta dell’economia, incapace di ripartire dopo la rimozione delle restrizioni anti-Covid di dicembre 2022, scontando da ultimo la moderazione della domanda. In alleggerimento i nuovi ordini ai minimi degli ultimi sei mesi, mentre l’occupazione sale per il quinto mese di fila sulla spita della creazione di posti di lavoro al passo più solido degli ultimi 3 mesi. Migliora la fiducia delle imprese per la prima volta in 5 mesi con le aspettative di condizioni economiche più forti e di maggior lavoro a supporto della crescita.

La giornata di martedì

Orfane dell'abituale faro di New York, nella giornata di martedì le Borse europee non hanno saputo fare altro che mantenersi attorno a i livelli della vigilia: a Piazza Affari l'indice FTSE MIB ha terminato a -0,21%, non distante da Parigi (-0,23%) e Francoforte (-0,27%). Cruciale appunto l'attesa sulle indicazioni prospettiche contenute negli indici di giugno dei direttori d'acquisto (Pmi) del settore servizi dopo i deludenti dati di due giorni prima sul manifatturiero. Il tutto in previsione del dato clou della settimana, quello sul mercato del lavoro Usa in programma venerdì.

Sul mercato obbligazionario è proseguita la graduale marcia al rialzo dei rendimenti. Gli operatori stanno gradualmente prendendo le misure con l'atteggiamento (almeno a parole) ancora piuttosto aggressivo dei banchieri centrali e la pausa della Banca centrale australiana (che martedì ha mantenuto fermo il costo del denaro) non è riuscito a stemperare le tensioni. Il BTp decennale è quindi salito al 4,20%, per uno spread sul bund anch'esso in progresso a 175 punti base.