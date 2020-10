Cina: porta la firma di Merkel e Conte la via europea del 5G in sicurezza I due Paesi non vogliono rinunciare a una partnership strategica con una potenza globale economica come Pechino ma senza mettere in discussione la fedeltà atlantica e la sicurezza delle informazioni tra alleati occidentali. di Gerardo Pelosi

Il segretario di Stato Mike Usa Mike Pompeo nell'ultimo faccia a faccia avuto con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio la settimana scorsa a Roma ha messo da parte ogni prudenza diplomatica a confessare: «le cose sul 5G le dico quasi per dovere d'ufficio ma sappiamo benissimo che voi e anche la Germania siete fortemente impegnati per garantire la sicurezza dei dati in Occidente».

La “via europea” del 5G

Poche ore dopo al Consiglio europeo di Bruxelles prendeva corpo quella “via europea” al 5G che di fatto porta la firma di Roma e Berlino, due Paesi che non vogliono rinunciare a una partnership strategica con una potenza globale economica come la Cina ma senza mettere in discussione la fedeltà atlantica e la sicurezza delle informazioni tra alleati occidentali. Il comunicato finale del Consiglio approvato senza discussioni fa stato di questo nuovo approccio. L'Unione intende «accelerare il dispiegamento di infrastrutture di rete sicure e ad altissima capacità, tra cui la fibra ottica e il 5G, in tutta l'Unione europea e applicare le pertinenti restrizioni ai fornitori ad alto rischio valutando i potenziali fornitori del 5G sulla base di criteri oggettivi comuni».

Piena sinergia tra il Clean Network Usa e il Toolbox Ue

Un passo avanti rispetto a quanto stabiliva l'articolo 11 del memorandum di intesa sulle relazioni economiche Ue-Cina che stabiliva unicamente l'implementazione delle tecnologie cinesi del 5G. Ora da un lato si intende accelerare la diffusione della nuova tecnologia a costi ragionevoli ma garantendo la sicurezza della rete. Una policy in sintonia con le posizioni italiane sul perimetro di sicurezza cibernetica e golden power e sugli impegni della Merkel intenzionata a imporre ferrei controlli sul 5G di Huawei anche in fase di sperimentazione. Linea emersa anche la settimana scorsa a conclusione dell'incontro tra il commissario Ue al mercato interno Thierry Breton e il sottosegretario alla crescita economica Usa Keith Krach. Da parte europea e americana si è condiviso l'impegno a un 5G in sicurezza con u dialogo aperto tra il Clean Network (ossia il muro Usa contro la Cina) e il Toolbox europeo per la sicurezza informatica.

Linea Conte sul 5G: un filo diretto con Bruxelles

In altre parole la linea di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio per «perseguire una strategia di indipendenza tecnologica nell'ambito dell'Unione europea pur nella consapevolezza dei potenziali rischi connessi alle nuove tecnologie e la necessità di adottare nuove iniziative che rafforzino il livello di protezione, avendo come primario criterio di riferimento la tutela della sicurezza nazionale». Il Governo italiano tiene aperto un filo diretto con Bruxelles per ancorare a livello giuridico tutte le nostre decisioni previste da Golden power e Cybersecurity alle raccomandazioni della “tool box” Ue per la riduzione dei costi di realizzazione delle reti in Fibra e 5G. Il Mise entro la primavera del prossimo anno dovrà rilasciare dei certificati di idoneità a quelle società che parteciperanno alle gare per il 5G e la fibra. Tra i vari criteri di valutazione si terrà conto anche di valutazioni politiche su singole società e Paesi e dei suggerimenti che di volta in volta verranno dal Parlamento e dal Copasir assicurando in ogni caso alle imprese la corretta competitività a livello interno. Entro l' aprile del prossimo anno tutti gli Stati membri dovranno sottoporre alla Commissione Ue il proprio piano di adozione e recepimento della toolbox ed entro l'anno successivo bisognerà inviare a Bruxelles un rapporto sulle attività effettuate e lo stato dell'arte dei progetti.

Vertice a Berlino dopo elezioni Usa per investimenti in Cina

Ma il 5G è solo un pezzo del grande mosaico dei rapporti tra Ue e Cina. Il 16 novembre i capi di Stato e di Governo dei 27 si incontreranno per un vertice informale a Berlino per discutere di Cina. A quel punto si saranno tenute le elezioni presidenziali statunitensi. La Germania (così come l'Italia) spera di concludere un accordo con la Cina entro il 2020 e si augura che il vertice di Berlino possa servire per avvicinare le posizioni.E in Italia anche i Cinque stelle in un primo tempo molto aperti verso Pechino si stanno lentamente riposizionando. Ieri il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli (cinque stelle) parlando a Trieste è stato molto chiaro: «Sui rapporti con la Cina non ci si può nascondere: dovrà essere un importante partner commerciale del porto di Trieste, ma siamo nel Patto atlantico. C'è una guerra commerciale, se l'Europa non fa qualcosa rischia di essere schiacciata».