Cina, precipita Boeing con 132 a bordo. È il predecessore del 737 Max

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un Boeing 737-800 della China Eastern con 132 persone a bordo si è schiantato nella provincia meridionale del Guangxi. Non è ancora chiaro se ci siano o no superstiti, precisano i media ufficiali cinesi. Si tratta di un aereo della China Eastern Airlines, volo MU5735.

Il velivolo, con una anzianità di servizio di sei anni, era partito da Kunming ed era diretto a Guangzhou, dove sarebbe dovuto atterrare intorno alle 15.00. La televisione di Stato CCTV ha specificato che lo schianto è avvenuto vicino alla città di Wuzhou, nella regione montuosa del Guangxi, nel sud della Cina.

Loading...

Cadendo, il Boeing-737-800 «ha provocato un incendio». La CCTV ha aggiunto che le squadre di soccorso hanno raggiunto il luogo dello schianto, ma non si conosce ancora il bilancio delle vittime. L'incidente è stato confermato dall'autorità dell'aviazione civile cinese, che ha affermato che a bordo c'erano 123 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio.

Xi Jimping “sconvolto” ordina apertura di un'inchiesta

Secondo l’emittente statale il presidente cinese Xi Jinping, “sconvolto” per l’incidente, ha impartito personalmente le direttive per i primi soccorsi. Xi ha sollecitato tutti gli sforzi possibili “per organizzare la ricerca e il salvataggio, gestire adeguatamente le conseguenze» dell'incidente aereo e “rafforzare le indagini sui potenziali rischi per la sicurezza nell’aviazione civile”, in modo da “garantire l’assoluta sicurezza delle operazioni di aviazione”.



La Cctv, inoltre, ha precisato che il Consiglio di Stato (il governo centrale di Pechino) ha nominato i funzionari ad hoc per coordinare e affrontare l’emergenza. Secondo le ultime ricostruzioni, il volo MU-5735 stava navigando a un’altitudine di 8.869 metri e alla velocità di 845 km/h dopo il decollo dall’aeroporto di Kunming Changshui, alle 13:15, diretto a Guangzhou, capoluogo del Guangdong. L’aereo ha all’improvviso perso quota alle 14:19, mentre il segnale radar è sparito alle 14:21. Dopo l’impatto il B737 ha provocato un vasto incendio sull’area ricoperta da foresta.