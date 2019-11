Cina pronta a lanciare la prima criptovaluta di Stato. E fa tremare gli Usa I recenti riferimenti del presidente Xi Jinping alla blockchain, le parole del del responsabile della Banca centrale cinese e alcuni analisti lasciano presupporre un prossimo lancio della criptovaluta: un progetto cui Pechino starebbe lavorando dal 2014 e che allargherebbe il fronte con gli Usa per la supremazia mondiale di Biagio Simonetta

3' di lettura

Mentre Zuckerberg prova a risollevare il destino di Libra, cercando di incutere in Trump il timore del dominio cinese, proprio la Cina pare pronta a rompere gli indugi e a rilasciare quella che di fatto sarebbe la prima criptovaluta di Stato al mondo.

Gli ultimi spifferi che arrivano dal paese del Dragone, soffiano tutti in questa direzione.

In questi giorni, il presidente Xi Jinping ha parlato in più circostanze di sviluppo della tecnologia blockchain (che è quella alla base delle criptovalute). E le sue parole sono state seguite dai commenti di Li Wei, responsabile tecnologico della Banca popolare cinese (che è la banca centrale del Paese asiatico), che ha invitato le banche commerciali ad aumentare il loro uso della stessa blockchain.

Diversi analisti, come Li Chen dell'Università di Hong Kong, sono convinti che la Cina sia ormai pronta al rilascio di una criptovaluta statale: «Penso che ci sia un'alta probabilità che possa essere fra i primi paesi a lanciare una valuta digitale» ha detto il ricercatore alla rivista americana Fortune.

Non proprio come Libra

Ma se veramente la Cina lancerà una sua moneta digitale, cosa dobbiamo aspettarci? Di certo, le basi sono totalmente diverse da quelle su cui è nata Libra . In entrambi i casi, la spina dorsale tecnologica è la blockchain. Per il resto, però, punti in comune non se ne intravedono.