Cina: pronto nuovo governo, resta governatore Banca centrale

Il Congresso nazionale del popolo ha completato le nomine del Consiglio di Stato (il governo centrale cinese), definendo nel penultimo giorno di sessione annuale del ramo legislativo del parlamento i nuovi vicepremier e i ministri che dovranno aiutare il presidente Xi Jinping e il neo-premier Li Qiang a guidare un’economia a crescita più lenta in un contesto globale più difficile, ma confermando a sorpresa Yi Gang alla carica di governatore della Banca centrale (Pboc).

All’indomani della nomina a premier di Li, Ding Xuexiang, il braccio destro di Xi, è diventato il vicepremier esecutivo.

Ingegnere di formazione, Ding, il cui primo lavoro è stato allo Shanghai Research Institute of Materials, potrebbe svolgere un ruolo rilevante nel guidare la spinta della Cina all’autosufficienza tecnologica di fronte alle sanzioni Usa sui microchip. A 60 anni, Ding è diventato il componente più giovane del XX Comitato permanente del Politburo al congresso del Pcc dello scorso ottobre: tra i sette che fanno parte dell’organo di vertice del partito, è l’unico nato negli anni ’60, quale rappresentante della sesta generazione.

Gli altri tre vicepremier siedono nel Politburo di 24 membri, un livello sotto il Comitato permanente: tra questi, He Lifeng (68 anni), altro lealista di Xi ed ex capo pianificatore statale, che è il nuovo zar economico, subentrando a Liu He, determinante nella gestione della guerra commerciale Cina-Usa. He, che ha un dottorato in economia, ha fatto carriera nel Fujian, dove ha lavorato per 25 anni, anche con Xi a Xiamen, quando quest’ultimo era vice sindaco negli anni ’80.

Gli altri due vicepremier sono gli ex segretari provinciali del Pcc dello Shaanxi e del Liaoning, rispettivamente, Liu Guozhong (60 anni) e Zhang Guoqing (58 anni), entrambi tecnocrati. Inoltre, il governatore dello Zhejiang Zheng Shanjie (61 anni) prende il posto lasciato da He LIfeng a capo della Ndrc, il massimo pianificatore economico cinese. Nell’ambito del rimpasto, l’ingegnere aerospaziale e generale dell’Esercito popolare di liberazione Li Shangfu (65 anni) è stato nominato ministro della Difesa, subentrando al generale Wei Fenghe che è andato in pensione.